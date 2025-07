Liga dos Emirados anuncia indicados para os prêmios da temporada 2024-2025

ABU DHABI, 22 de julho de 2025 (WAM) — A Liga Profissional dos Emirados Árabes Unidos anunciou os indicados aos prêmios da temporada 2024-2025, que contemplam diversas categorias, como Bola de Ouro para Melhor Jogador, Golden Boy para Melhor Jogador Sub-23, Luva de Ouro para Melhor Goleiro, Líder para Melhor Técnico, Gol do Ano e Jogador do Ano eleito pelos torcedores.

A cerimônia de premiação da UAE Pro League será realizada no Emirates Palace Mandarin Oriental. Os prêmios estão divididos em três grupos: categorias por votação, por estatísticas e por critérios específicos.

Na disputa pela Bola de Ouro de Melhor Jogador estão nomes fortes como Laba Kodjo e Alejandro Romero (Al Ain), Sardar Azmoun e Federico Cartabia (Shabab Al Ahli), Firas Ben Arbi e Caio Lucas (Sharjah), Mehdi Ghayedi (Kalba), Omar Khribin (Al Wahda), Fábio Lima (Al Wasl) e Nabil Fekir (Al Jazira).

O prêmio Golden Boy para Melhor Sub-23 destaca talentos emergentes como Guilherme da Silva e Renan Vicror da Silva (Shabab Al Ahli), Marouan Azarkan (Al Nasr), Matías Palacios (Al Ain), Brahima Diarra e Rúben Canedo (Al Wahda), Lithierry Silva (Ajman), Siaka Sidibe (Al Wasl), Guilherme Sucigan (Sharjah) e Mamadou Coulibaly (Al Jazira).

Na categoria Luva de Ouro para Melhor Goleiro, os concorrentes são Sultan Al Mantheri (Kalba), Hamad Al Meqbaali (Shabab Al Ahli), Adel Al Hosani (Sharjah), Ali Khaseif (Al Jazira) e Khalid Eissa (Al Ain).

Entre os treinadores, concorrem ao prêmio Líder de Melhor Técnico Paulo Sousa (Shabab Al Ahli), Miloš Milojević (Al Wasl), Cosmin Olăroiu (Sharjah) e Abdelmajeed Alnemer (Khorfakkan).

Na disputa pelo Gol do Ano estão seis jogadores do Shabab Al Ahli — Federico Cartabia, Guilherme Bala, Sardar Azmoun, Luka Milivojević, Harib Suhail e Yahya Al Ghassani — e quatro do Al Ain: Kodjo Laba, Alejandro Romero, Yahia Nader e Soufiane Rahimi. Também figuram na lista Firas Ben Arbi, Adel Taarabt, Caio Lucas e Majed Hassan (Sharjah); Fábio Lima e Nicolás Giménez (Al Wasl); Nabil Fekir, Mohamed Elneny e Abdulla Ramadan (Al Jazira); Omar Khribin e Lucas Pimenta (Al Wahda); Marouan Azarkan e Hussein Mahdi (Al Nasr); Junior Flemmings e Lithierry Silva (Ajman); Mehdi Ghayedi (Kalba); Tarik Tissoudali (Khorfakkan); Youssouf Niakaté (Bani Yas); e Anatole Abang (Al Bataeh).

A votação para essas seis categorias será aberta no sábado, 26 de julho, às 14h, e encerrada na quinta-feira, 31 de julho, também às 14h. O processo ocorrerá pelo site oficial e pelo aplicativo móvel da UAE Pro League, com participação de capitães, treinadores, representantes da imprensa e torcedores.

Entre os prêmios definidos por estatísticas estão a Chuteira de Ouro para o artilheiro da liga, conquistada por Laba Kodjo, com 20 gols; a Chuteira de Ouro da Copa ADIB, vencida por Ramon Mierez (Al Jazira); e a Chuteira de Prata para o artilheiro Sub-23 da liga, garantida por Mansoor Almenhali (Al Wahda). Essa categoria inclui ainda o prêmio Liga dos Torcedores, o Gerente de Fantasy do Ano da ADNOC Pro League e o Dream Team.

Por fim, será entregue o prêmio de Excelência Profissional em Licenciamento de Clubes, baseado em critérios específicos, ao clube que cumprir os padrões estabelecidos pela UAE Pro League.