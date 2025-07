Começa em Al Ain a 6ª edição do Campeonato Mundial Juvenil da IMMAF

AL AIN, 22 de julho de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, teve início nesta segunda-feira, no ADNEC Centre Al Ain, a sexta edição do Campeonato Mundial Juvenil da Federação Internacional de Artes Marciais Mistas (IMMAF, na sigla em inglês).

Realizado pela primeira vez em Al Ain, o torneio conta com participação recorde de mais de mil atletas, entre homens e mulheres, representando 60 países.

Organizado pela IMMAF e sediado pela Federação de Jiu-Jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados, o campeonato segue até 27 de julho. O primeiro dia contou com lutas de alta intensidade e forte presença de público, com destaque para talentos em ascensão de diversas partes do mundo.

Pela primeira vez desde a criação do torneio, foram realizadas competições na categoria Juventude D, voltada a atletas de 10 a 11 anos. O marco reflete o compromisso dos organizadores em ampliar a participação e incentivar o desenvolvimento de jovens desde as primeiras fases da formação esportiva.

Kerrith Brown, presidente da IMMAF, expressou orgulho pela parceria contínua com a Federação dos Emirados e destacou que esta é a maior edição do torneio desde sua estreia, em 2019. Segundo ele, o campeonato é uma plataforma ideal para o intercâmbio cultural e a promoção de valores positivos entre os jovens de todo o mundo.

Brown acrescentou que os Emirados se consolidaram como modelo de excelência na organização de eventos esportivos internacionais, apoiados por uma visão ambiciosa, infraestrutura de nível mundial e compromisso com o empoderamento da juventude por meio do esporte.

Mohammed bin Dalmouj Al Dhaheri, membro do conselho da Federação dos Emirados e presidente do Comitê de MMA, afirmou que sediar o campeonato pela primeira vez na região de Al Ain demonstra a confiança da comunidade esportiva internacional na capacidade organizacional do país. Segundo ele, a iniciativa também reforça o esforço contínuo dos Emirados em expandir sua infraestrutura esportiva e ampliar o mapa de cidades anfitriãs para todas as regiões do país.

Al Dhaheri destacou que a inclusão da categoria Juventude D agrega uma nova dimensão à competição e está alinhada com a visão estratégica de apoiar talentos desde cedo.

“Essa iniciativa contribui para a formação de futuros campeões, estimula o espírito competitivo positivo desde a infância e prepara uma geração com as habilidades e a mentalidade necessárias para representar os Emirados em nível global”, afirmou.

Ele agradeceu à liderança do país e expressou gratidão ao xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan pelo generoso patrocínio ao evento, ressaltando que esse tipo de apoio é um forte estímulo para que as novas gerações continuem buscando a excelência e elevem o esporte emiradense a novos patamares.

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Kyle Wilson, afirmou que sua equipe participa com cerca de 30 atletas e elogiou o alto nível de organização do evento.