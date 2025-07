Comércio de serviços de telecomunicações nos Emirados cresce 4,3% e chega a 2,7 bilhões de dólares em 2024

ABU DHABI, 22 de julho de 2025 (WAM) – O comércio de serviços de telecomunicações nos Emirados Árabes Unidos cresceu 4,3% em 2024, totalizando 10,2 bilhões de dirhams (cerca de US$ 2,78 bilhões), segundo dados do Centro Federal de Competitividade e Estatísticas (FCSC, na sigla em inglês).

O avanço foi impulsionado principalmente pelo desempenho do quarto trimestre, que registrou aumento anual de 12,95%, com movimentação de 2,70 bilhões de dirhams (US$ 735 milhões).

As exportações de serviços de telecomunicações cresceram 6,49% ao longo do ano, alcançando 4,9 bilhões de dirhams (US$ 1,34 bilhão), enquanto as importações subiram 2,38%, totalizando 5,3 bilhões de dirhams (US$ 1,44 bilhão).

O último trimestre concentrou 26,45% do volume anual do comércio de telecomunicações, seguido pelo terceiro trimestre (25,34%, ou 2,59 bilhões de dirhams), o segundo (25,05%, ou 2,56 bilhões) e o primeiro (23,17%, ou 2,37 bilhões).

Esse desempenho reforça o papel estratégico do setor de telecomunicações no avanço da economia digital dos Emirados, na expansão do comércio eletrônico e no desenvolvimento da infraestrutura tecnológica nacional.

O FCSC é um órgão vinculado ao Ministério dos Assuntos do Gabinete dos Emirados e foi criado para fortalecer o desempenho do país em competitividade global, estatísticas e dados, além de apoiar os objetivos da Visão Emirados 2071.