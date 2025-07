Academia Fatima Bint Mubarak lança festivais esportivos escolares em todo o país

ABU DHABI, 22 de julho de 2025 (WAM) – A Academia Feminina de Esportes Fatima Bint Mubarak (FBMA, na sigla em inglês), em parceria com o Ministério da Educação dos Emirados, lançou uma nova série de Festivais Esportivos Escolares, que serão realizados até novembro de 2025.

Focada nas modalidades de basquete e vôlei, a iniciativa tem como público-alvo alunas de 13 a 17 anos e busca descobrir novos talentos e preparar futuras campeãs para competições locais e internacionais. Ao todo, serão promovidos seis eventos, com o objetivo de identificar jovens atletas com desempenho de destaque e integrá-las às equipes oficiais da academia.

A ação reflete o compromisso contínuo da FBMA com o fortalecimento do esporte feminino nos Emirados Árabes Unidos. O projeto também visa apoiar o desenvolvimento de talentos nacionais, ampliar a cooperação com o Ministério da Educação e instituições de ensino, além de promover uma cultura esportiva sólida entre meninas e adolescentes.

O primeiro desses eventos já foi realizado na sede da academia, em Abu Dhabi, e contou com a participação de 70 alunas de cinco escolas diferentes.