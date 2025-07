Marketplace Global de Aviação Sustentável dos Emirados é institucionalizado como evento anual da OACI

ABU DHABI, 22 de julho de 2025 (WAM) — O Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), durante sua 235ª sessão, oficializou o Marketplace Global de Aviação Sustentável (GSAM, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos como evento anual institucional no calendário oficial da entidade, um reconhecimento raro para uma iniciativa de Estado que evolui para uma plataforma regular e internacionalmente apoiada.

Lançado em Abu Dhabi em fevereiro de 2025, à margem do Simpósio Global de Apoio à Implementação (GISS) da OACI, o GSAM tem como objetivo acelerar práticas sustentáveis na aviação mundial. A iniciativa reúne atores de todo o ecossistema — companhias aéreas, fabricantes, reguladores e investidores — para impulsionar a adoção de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), combustíveis de aviação de baixo carbono (LCAF) e soluções de financiamento climático por meio do Finvest Hub da OACI.

A decisão da OACI reflete o esforço dos Emirados para estabelecer o evento e garantir sua inclusão formal no calendário global da organização. Também demonstra a crescente influência do país na definição do futuro da aviação sustentável e sua capacidade de oferecer soluções institucionais e escaláveis para desafios globais.

Abdulla bin Touq Al Marri, ministro da Economia e presidente da Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês), afirmou:

“Graças à orientação de nossa liderança, os Emirados continuam na vanguarda da aviação civil, tanto regional quanto internacionalmente. Essa conquista reforça o papel de destaque do país no mapa global da aviação civil e reafirma sua excelência no desenvolvimento de soluções futuras e na criação de iniciativas globais sustentáveis e inovadoras, que impulsionam o crescimento e a competitividade desse setor vital, alinhadas às demandas do desenvolvimento mundial.

“Conseguimos transformar uma ideia nacional em uma plataforma institucional global que apoia os objetivos da OACI e contribui para construir um ecossistema de aviação mais eficiente e resiliente, seguindo as melhores práticas internacionais.”

Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da GCAA, declarou:

“Estamos orgulhosos de ver que a iniciativa GSAM, antes uma visão nacional, tornou-se agora um evento global formal com apoio da OACI. Esse marco comprova o foco estratégico dos Emirados na sustentabilidade e nossa crença em uma colaboração multilateral e inclusiva para impulsionar o progresso.”

Os integrantes do Conselho da OACI elogiaram a liderança e a visão dos Emirados, destacando a postura de vanguarda do país ao adotar medidas decisivas para alcançar a sustentabilidade e promover a inovação — um exemplo para o mundo de como transformar visão em realidade concreta.

A iniciativa foi proposta pelos Emirados em 2024, por meio de sua missão permanente junto à OACI, com um objetivo claro: criar um marketplace global que conecte políticas, tecnologia e financiamento para apoiar a transição da aviação rumo às emissões líquidas zero. A proposta ganhou força rapidamente e foi concretizada por meio de um esforço coordenado entre a GCAA, a missão permanente dos Emirados em Montreal e parceiros locais e internacionais.

Os preparativos para a segunda edição do GSAM já estão em andamento. O evento deve atrair uma ampla gama de participantes internacionais e servirá como um fórum prático para avançar no objetivo