Grupo Emirates lança campanha global para contratar mais de 17 mil profissionais

DUBAI, 22 de julho de 2025 (WAM) – O Grupo Emirates deu início a uma ampla campanha internacional de recrutamento e atração de talentos, marcando uma nova fase de crescimento. Neste ano fiscal, o grupo pretende contratar 17.300 profissionais para atuar em 350 diferentes funções.

As oportunidades abrangem todas as áreas de atuação da Emirates e da dnata, empresa global de serviços aéreos e de viagens. Centenas de novas vagas serão preenchidas em funções como comissários de bordo, pilotos, engenheiros, equipes comerciais e de vendas, atendimento ao cliente, operações em solo, catering, tecnologia da informação, recursos humanos e finanças. A dnata, por sua vez, busca contratar mais de quatro mil especialistas em carga aérea, serviços de bordo e operações em solo.

O xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO da Emirates Airline & Group, afirmou: “A estratégia de talentos do Grupo Emirates está alinhada com a Agenda Econômica de Dubai D33 e com nossas próprias projeções de crescimento e expansão. Estamos em busca de profissionais de excelência para impulsionar nossa ambição, redefinir o futuro da aviação e manter nosso compromisso com a inovação e a excelência. Esta é uma oportunidade para que talentos experientes e qualificados contribuam com o futuro da nossa estratégia e da nossa trajetória de crescimento.”

Ao longo do ano, o grupo promoverá mais de 2.100 eventos de recrutamento e jornadas de seleção em 150 cidades ao redor do mundo, com foco especial em pilotos, profissionais de tecnologia, engenheiros e comissários de bordo. Também estão previstas ações em Dubai para atrair estudantes e recém-formados dos Emirados Árabes Unidos.

Desde 2022, o Grupo Emirates contratou mais de 41 mil profissionais, sendo quase 27 mil em funções operacionais. Atualmente, a força de trabalho do grupo soma 121 mil colaboradores.

A Emirates continua sendo uma das principais empregadoras tanto nos Emirados quanto em escala global. No último exercício fiscal, o grupo recebeu mais de 3,7 milhões de candidaturas para vagas em todas as suas marcas e departamentos — atraindo profissionais interessados na força da marca, na reputação internacional, em sua política de valorização de pessoas, nos salários livres de impostos, nos benefícios oferecidos e em seus reconhecidos programas de formação e desenvolvimento profissional.