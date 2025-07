SEC decide criar novas unidades na estrutura do Comando-Geral da Polícia de Sharjah

SHARJAH, 22 de julho de 2025 (WAM) – Durante reunião realizada nesta terça-feira, sob a presidência do xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do Conselho Executivo de Sharjah (SEC, na sigla em inglês), o órgão aprovou a criação de novas unidades organizacionais dentro da estrutura do Comando-Geral da Polícia de Sharjah.

O encontro, realizado no gabinete do xeique, abordou uma série de temas relacionados à regulamentação e ao monitoramento do desempenho dos departamentos e entidades governamentais do emirado, além de examinar planos de desenvolvimento com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços públicos em Sharjah.

O conselho analisou ainda o relatório de desempenho semestral do Comitê Superior de Recursos Humanos e de seu comitê técnico. O documento apresentou estatísticas sobre as reuniões realizadas, os temas debatidos e os casos tratados no período, além de estudos e pesquisas conduzidos pelo Comitê Superior com foco na modernização dos sistemas e regulamentos de recursos humanos, bem como na melhoria do ambiente de trabalho e dos serviços oferecidos aos funcionários do governo local.

Durante a sessão, o Conselho Executivo aprovou formalmente a criação de novas unidades dentro da estrutura organizacional da Polícia de Sharjah. De acordo com a decisão, o Departamento de Segurança Preventiva passará a se chamar Departamento-Geral de Segurança Preventiva. Estarão subordinados a ele o Departamento de Investigação de Segurança, o Departamento de Operações em Campo, o Departamento de Segurança Institucional e o Departamento de Inspeção-Geral.

A decisão também estabelece a criação de novas diretorias. A Diretoria de Trânsito e Patrulhamento reunirá o Departamento de Trânsito e o Departamento de Patrulhamento. A Diretoria de Prevenção e Controle de Drogas será composta pelo Departamento de Prevenção e Monitoramento e pelo Departamento de Controle de Entorpecentes. Já a Diretoria de Investigação Criminal e Inquéritos englobará o Departamento de Investigação Criminal e Inquéritos e o Departamento de Monitoramento Criminal.

O conselho aprovou ainda a formação de um comitê encarregado de conceder licenças a profissionais que atuam na área de assistência social no emirado de Sharjah.