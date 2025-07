Príncipe herdeiro de Fujairah recebe ministra do Empoderamento Comunitário

FUJAIRAH, 22 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, recebeu a ministra do Empoderamento Comunitário, Shamma bint Suhail Al Mazrui, no Palácio Al Rumailah.

Também participou do encontro Saeed bin Mohammed Al Raqbani, conselheiro especial de Sua Alteza, o governante de Fujairah.

Durante a reunião, o príncipe herdeiro destacou a importância de enfrentar as principais questões sociais e de promover os valores de responsabilidade social e cidadania positiva entre os indivíduos. Ele ressaltou ainda a necessidade de coordenação entre as instituições envolvidas em diferentes setores, com o objetivo de fortalecer o empoderamento comunitário e alcançar metas estratégicas.

O xeique Mohammed bin Hamad também enfatizou o apoio contínuo e o acompanhamento direto do xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, às iniciativas voltadas ao fortalecimento e à valorização dos cidadãos no emirado. Segundo ele, essas ações contribuem para o fortalecimento da unidade e da coesão social, em sintonia com a visão dos Emirados Árabes Unidos para o desenvolvimento social.

A ministra Shamma Al Mazrui agradeceu pela oportunidade de se reunir com o príncipe herdeiro e elogiou os esforços do Majlis Mohammed bin Hamad Al Sharqi na organização de sessões de conhecimento voltadas tanto para os indivíduos quanto para a comunidade em geral. Segundo ela, essas iniciativas contribuem para a construção de uma sociedade estável e coesa.

Várias autoridades também estiveram presentes na reunião.