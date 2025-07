Banco de Sharjah registra lucro líquido de 73 milhões de dólares no 1º semestre de 2025

SHARJAH, 22 de julho de 2025 (WAM) – O Banco de Sharjah anunciou lucro líquido de 268 milhões de dirhams (cerca de US$ 73 milhões) no primeiro semestre de 2025, o que representa um crescimento de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de 171 milhões de dirhams (US$ 46,7 milhões).

No segundo trimestre, o banco registrou lucro líquido de 152 milhões de dirhams (US$ 41,5 milhões), alta de 31% em relação aos 116 milhões de dirhams (US$ 31,6 milhões) obtidos no primeiro trimestre do ano.

Os resultados excepcionais refletem o foco estratégico do banco em crescimento sustentável. Todos os indicadores-chave de desempenho apresentaram melhora expressiva, com contribuição sólida tanto das receitas com juros quanto das receitas não vinculadas a financiamento. A receita líquida com juros cresceu 55%, enquanto a receita operacional aumentou 51%.

A relação custo-receita melhorou para 31%, sustentada pelo compromisso do banco com o controle rigoroso de despesas. Os números reforçam a solidez da instituição, sua eficiência operacional, a gestão prudente de riscos e os esforços contínuos para gerar valor aos acionistas.

O balanço patrimonial segue robusto, com índice de empréstimos sobre depósitos em 93% e níveis de liquidez considerados confortáveis. O índice de adequação de capital ficou em 14%, enquanto os índices de capital principal (Tier 1 e CET1) estão em torno de 13%.

Comentando os resultados, o xeique Mohammed bin Saud Al Qasimi, presidente do Banco de Sharjah, afirmou: “O banco manteve um forte impulso no primeiro semestre de 2025, ampliando o desempenho sólido registrado no primeiro trimestre. Nosso lucro recorde reflete o aprimoramento da performance comercial, a eficiência operacional e a resiliência financeira. Os resultados são fruto do crescimento equilibrado do balanço, da diversificação das atividades, do fortalecimento das operações e de uma abordagem prudente de risco.”

Al Qasimi acrescentou que o conselho segue confiante na estratégia do banco: “Seguimos comprometidos com a entrega de retornos sustentáveis no longo prazo, mantendo práticas conservadoras de governança e gestão de riscos.”

Mohamed Khadiri, CEO do banco, destacou que a transformação estratégica da instituição já apresenta resultados concretos: “Expandimos e diversificamos com sucesso nosso balanço, fortalecemos o relacionamento com os clientes e aprimoramos a capacidade de vendas integradas, o que resultou em desempenho sólido.”

Para os próximos meses, Khadiri reiterou o foco do banco em crescimento sustentável e lucrativo, com alocação prudente de capital e sólida governança de risco. “Com uma base sólida e fundamentos em evolução, estamos bem posicionados para oferecer retornos consistentes aos acionistas e contribuir para o crescimento e a diversificação da economia dos Emirados.”