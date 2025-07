Enviado especial dos EUA visitará Oriente Médio para concluir corredor de ajuda a Gaza

WASHINGTON, 22 de julho de 2025 (WAM) – Os Estados Unidos anunciaram que estão trabalhando para finalizar a criação de um corredor humanitário para a Faixa de Gaza, que já recebeu aprovação inicial das partes envolvidas.

Nesse contexto, o Departamento de Estado norte-americano confirmou que o enviado especial para o Oriente Médio, Steven Witkoff, viajará à região para conduzir negociações com o objetivo de concluir os preparativos para a abertura do corredor.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz do Departamento, Tammy Bruce, afirmou: “Witkoff seguirá para a região com grande esperança de que possamos apresentar um novo cessar-fogo e um corredor humanitário para a entrada de ajuda.” Ela acrescentou que o corredor “já recebeu, de fato, o aval de ambas as partes”.