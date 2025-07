Defesa Civil de Abu Dhabi celebra formatura de 23 integrantes em curso internacional em Singapura

SINGAPURA, 23 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi (ADCDA, na sigla em inglês) celebrou a formatura de 23 de seus integrantes no 32º Curso Internacional de Comando e Resgate, promovido pela Academia de Defesa Civil da República de Singapura — uma das instituições mais prestigiadas do mundo na formação em combate a incêndios e proteção civil.

A cerimônia de formatura, realizada em Singapura, contou com a presença de uma delegação da ADCDA liderada pelo coronel Mohammed Nukhaira Saleh Al Mazrouei, além de familiares dos formandos.

A autoridade destacou que capacitar talentos nacionais segundo os mais altos padrões internacionais é um dos pilares estratégicos da entidade, que visa fortalecer a prontidão e a eficiência do sistema de defesa civil em todos os níveis.

A ADCDA reforçou seu compromisso com a adoção de boas práticas globais, com o objetivo de consolidar Abu Dhabi como uma das cidades mais seguras e preparadas do mundo diante de emergências e desafios.

Segundo a instituição, essa conquista representa um avanço qualitativo no desenvolvimento de lideranças especializadas capazes de acompanhar as inovações na área de proteção civil. A formação contribui para elevar o desempenho operacional, promover a excelência institucional e consolidar uma cultura de inovação, elementos fundamentais para um ecossistema de segurança proativo, profissional e resiliente.

O curso teve duração de 28 semanas e ofereceu um treinamento completo, combinando teoria e prática em áreas como combate a incêndios, operações de resgate, resposta a materiais perigosos, investigação de incêndios, gerenciamento de incidentes e busca e salvamento, preparando os participantes para exercerem funções de liderança no setor.

Durante a cerimônia, o estudante Mohammed Abdulqader Al Shatari Al Hashemi recebeu o prêmio de Melhor Estudante Internacional, em reconhecimento ao seu desempenho acadêmico e prático de destaque.