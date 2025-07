Lucro líquido do First Abu Dhabi Bank supera AED 10 bilhões pela primeira vez

ABU DABI, 23 de julho de 2025 (WAM) – O First Abu Dhabi Bank (FAB) registrou desempenho financeiro recorde no primeiro semestre de 2025, com lucro líquido de AED 10,63 bilhões, uma alta de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. É a primeira vez que a instituição ultrapassa a marca de AED 10 bilhões em um semestre.

O lucro por ação cresceu 27% no comparativo anual, alcançando AED 0,93 no primeiro semestre, enquanto o retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE, na sigla em inglês) ficou em 20,5%, em linha com a meta de médio prazo do banco, que projeta índice superior a 16%.

O lucro antes de impostos subiu 29%, atingindo AED 12,83 bilhões, impulsionado pelo aumento de 16% na receita operacional, que chegou a AED 18,31 bilhões entre janeiro e junho.

A receita líquida com juros cresceu 2% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando AED 9,96 bilhões. Já a receita não decorrente de juros saltou 41%, para AED 8,35 bilhões, puxada por um aumento de 25% em taxas e comissões – reflexo da forte originação e execução de operações – e por uma alta de 30% na receita com câmbio e investimentos, sustentada por fluxos consistentes de clientes e desempenho sólido nas mesas de operação.

As carteiras de crédito e adiantamentos cresceram 7% no ano, chegando a AED 568 bilhões, enquanto os depósitos de clientes avançaram 4%, para AED 813 bilhões, indicando crescimento robusto tanto no segmento de atacado quanto no varejo. Os ativos totais do banco cresceram 11% no acumulado do ano, alcançando AED 1,34 trilhão.

Para Hana Al Rostamani, CEO do grupo FAB, os resultados reforçam a posição do banco como referência global nos Emirados. “Esse desempenho recorde reflete uma atuação marcada por escala, conectividade e inovação, com a inteligência artificial cada vez mais presente nas nossas operações e no atendimento aos clientes”, afirmou.

O diretor financeiro do grupo, Lars Kramer, destacou o crescimento generalizado. “Todas as divisões registraram expansão de receita de dois dígitos, o que demonstra o uso eficiente do balanço, o aprofundamento das relações comerciais e o forte engajamento dos clientes mesmo em um cenário de mercado dinâmico.”