Governantes dos emirados parabenizam presidente do Egito pelo aniversário da Revolução de 23 de Julho

ABU DHABI, 23 de julho de 2025 (WAM) — Os membros do Conselho Supremo e governantes dos emirados enviaram mensagens de felicitações a Abdel-Fattah El Sisi, presidente do Egito, por ocasião do aniversário da Revolução de 23 de Julho.

As mensagens foram enviadas pelos xeiques Dr. Sultan bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; Saud bin Rashid Al Mu'alla, de Umm Al Qaiwain; e Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.

Os príncipes herdeiros e vice-governantes de Ajman, Fujairah, Umm Al Qaiwain e Ras Al Khaimah também enviaram mensagens semelhantes ao presidente egípcio.