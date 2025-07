Sharjah sedia congresso mundial sobre inclusão de pessoas com deficiência intelectual

SHARJAH, 23 de julho de 2025 (WAM) – O emirado de Sharjah intensifica os preparativos para sediar o 18º Congresso Mundial da Inclusion International, sob o lema “Nós Somos a Inclusão”, que ocorrerá de 15 a 17 de setembro, sob o patrocínio do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governador de Sharjah.

Pela primeira vez realizado no Oriente Médio e Norte da África, o congresso é organizado pela Cidade de Sharjah para Serviços Humanitários (SCHS, na sigla em inglês), em parceria estratégica com a Inclusion International.

A programação oficial de três dias contará com 83 sessões interativas e propositivas, além de eventos prévios à abertura, como a Cúpula de Autodefensores, que reunirá no dia 14 de setembro 280 pessoas com deficiência intelectual que atuam como defensoras de seus próprios direitos, e a Cúpula das Famílias, com 140 representantes de famílias vindas de diversos países.

Desde sua criação, em 1963, o congresso ocorre a cada quatro anos e já foi sediado por países como Reino Unido, México, Austrália e Quênia. A escolha de Sharjah como sede reflete a confiança internacional e o protagonismo do emirado na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual.

A edição deste ano reunirá participantes de todos os continentes, incluindo organizações de autodefensores, associações familiares, instituições de saúde e educação, entidades sociais, empresas inclusivas, organizações de desenvolvimento, além de autoridades governamentais e especialistas em políticas públicas.

O congresso terá como eixos centrais o fortalecimento da autodefesa, a formação de líderes com deficiência intelectual, a conscientização de famílias, o diálogo direto com formuladores de políticas, o apoio em contextos de crise, a saúde mental, o planejamento para o futuro após a perda dos pais e a implementação das convenções internacionais.

Sue Swenson, presidente da Inclusion International, destacou que o congresso representa um marco para o movimento. “Pela primeira vez, nos reunimos na região MENA com nossa organização-membro SCHS para reunir toda a nossa rede global. Nossa parceria mostra o que é possível quando liderança regional e advocacy global se unem com um propósito comum. É isso que a inclusão representa na prática. Nós somos a Inclusão”, disse.

Com esses pilares, o congresso reforça a reputação de Sharjah como centro global de impacto humanitário e baseado em direitos, e inaugura uma nova fase de cooperação internacional voltada à autonomia de pessoas com deficiência intelectual.

A Inclusion International reúne mais de 200 organizações-membro em 115 países, distribuídas em cinco regiões principais: Oriente Médio e Norte da África (oito países e 11 organizações), Europa (16 países e 20 organizações), África (14 países e 19 organizações), Américas (16 países e 34 organizações) e Ásia-Pacífico (10 países e 23 organizações). A entidade é reconhecida como representante oficial das pessoas com deficiência intelectual e suas famílias nas Nações Unidas e em fóruns internacionais.

Além de fomentar a troca de experiências e políticas, o congresso dará destaque às conquistas da rede da Inclusion International nas últimas décadas, como a adoção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, e a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2015.

A SCHS convida todas as partes interessadas — entidades governamentais e privadas, organizações da sociedade civil, centros acadêmicos, famílias e especialistas — a participarem do evento e colaborarem com a construção de ambientes mais justos, inclusivos e baseados nos princípios da equidade e dos direitos humanos.