Presidente do Equador recebe chefe da Autoridade de Prestação de Contas dos Emirados Árabes Unidos

QUITO, 23 de julho de 2025 (WAM) – O presidente do Equador, Daniel Noboa, recebeu Humaid Obaid Abushibs, presidente da Autoridade de Prestação de Contas dos Emirados Árabes Unidos, durante visita oficial de uma delegação do país árabe destinada a reforçar a cooperação e a troca de experiências nos campos de fiscalização, integridade e combate à corrupção.

A agenda incluiu uma série de reuniões bilaterais de alto nível com autoridades equatorianas, entre elas Xavier Mauricio Torres, controlador-geral do Equador; Andrés Xavier Fantoni Baldeón, presidente do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social; e José Julio Neira, secretário-geral de Integridade Pública.

A visita está alinhada aos esforços da autoridade para expandir suas parcerias estratégicas em nível regional e internacional, com o objetivo de aprimorar os mecanismos de fiscalização e promover a transparência e a integridade, em conformidade com as melhores práticas e padrões globais.