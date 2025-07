Conselho de Mídia dos Emirados analisa desempenho do primeiro semestre de 2025

ABU DHABI, 23 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Mídia dos Emirados, reafirmou o compromisso do país em consolidar sua posição global como polo de produção midiática, destacando que a ampliação de parcerias internacionais no setor permanece como prioridade nacional para a próxima fase.

Al Hamed afirmou que o Conselho de Mídia dos Emirados, sob orientação da liderança do país, está implementando políticas e regulamentações flexíveis para fortalecer a competitividade regional e internacional dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo ele, essa abordagem contribui para consolidar a economia criativa como um dos pilares do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), apoiada por um marco regulatório avançado que acompanha as transformações globais da mídia e antecipa tendências com ambição e visão estratégica.

As declarações foram feitas durante a segunda reunião do conselho em 2025, que avaliou o desempenho da entidade no primeiro semestre do ano e discutiu iniciativas e programas voltados ao aprimoramento da infraestrutura regulatória e à criação de um ambiente midiático atrativo para investidores e profissionais criativos.

De janeiro a junho, o Conselho de Mídia dos Emirados emitiu 2.562 licenças e autorizações, incluindo 2.152 licenças para empresas de mídia, 235 licenças para influenciadores e mídias digitais, 103 autorizações de filmagem e 72 registros de jornais e revistas – refletindo o dinamismo crescente do setor no país.

No setor editorial, o conselho avaliou mais de 514 mil títulos de livros e emitiu 35 mil autorizações de distribuição no mercado local, além de banir 32 títulos que contrariam valores nacionais ou legislações em vigor.

Na área de cinema, foram aprovados 611 filmes para exibição no período, com bilheteria total superior a 6 milhões de ingressos vendidos e arrecadação de mais de AED 309 milhões (cerca de US$ 84 milhões). O conselho também autorizou a distribuição de 131 jogos eletrônicos em todo o país.

A reunião analisou ainda o novo marco legislativo da entidade, voltado ao fortalecimento da governança e à construção de um ambiente regulatório flexível, alinhado à transformação digital em curso.

Os conselheiros foram informados sobre os avanços no desenvolvimento de uma nova plataforma digital integrada, criada em parceria com a empresa Presight. O sistema usará inteligência artificial e ferramentas analíticas avançadas para otimizar a gestão de licenças, o monitoramento de conteúdo e a resposta regulatória.

Participaram da reunião os membros do Conselho de Mídia dos Emirados: xeique Abdullah bin Humaid Al Qasimi, diretor da Corte do Governante de Ras Al Khaimah; Maryam AlMheiri, diretora-geral do Escritório de Mídia de Abu Dhabi; Saeed Mohammad Al Eter, secretário-assistente para Projetos Estratégicos do Ministério de Assuntos do Gabinete e presidente do Escritório de Mídia do Governo dos Emirados; Tariq Saeed Allay, diretor-geral do Departamento de Mídia do Governo de Sharjah; Dr. Saeed Saif Al Matrooshi, secretário-geral do Conselho Executivo do Governo de Ajman; Mohammed Saeed Al Shehhi, secretário-geral do Conselho de Mídia dos Emirados; e Maitha Majed Al Suwaidi, diretora-executiva de Estratégia e Políticas de Mídia e secretária do conselho.