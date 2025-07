Saif Alblooshi conquista primeiro ouro dos Emirados no Mundial Juvenil de MMA em Al Ain

AL AIN, 23 de julho de 2025 (WAM) – O emiradense Saif Alblooshi garantiu a primeira medalha de ouro dos Emirados Árabes Unidos no Campeonato Mundial Juvenil da Federação Internacional de Artes Marciais Mistas (IMMAF), disputado em Al Ain. Ele venceu o tajique Azizullo Mirzoev na final da categoria masculina Youth B (14–15 anos) até 40 kg, com uma atuação técnica e controlada que empolgou a torcida local.

Esta é a segunda vez que Alblooshi sobe ao lugar mais alto do pódio no Mundial Juvenil da IMMAF. Em 2023, ele também conquistou o ouro na mesma categoria de peso.

A campanha dos Emirados ganhou mais força com a prata de Ghala Al Hammadi na categoria feminina Youth B até 44 kg. Com os resultados desta quarta-feira, a seleção nacional soma agora 11 medalhas: uma de ouro, duas de prata e oito de bronze.

O terceiro dia do torneio marcou o início das disputas da categoria Youth B no Centro ADNEC de Al Ain. As lutas seguem nesta quinta-feira, com confrontos equilibrados previstos entre atletas de níveis técnicos semelhantes em diversas classes de peso.

Sediado pela primeira vez na região de Al Ain, o evento vai até 27 de julho e tem atraído a presença de autoridades e dirigentes esportivos. Entre os presentes estão o xeque Sultan bin Khalifa bin Shakhbout Al Nahyan, presidente da Federação Asiática de Xadrez, da Federação Emiradense de Esportes Eletrônicos e do Clube de Xadrez e Jogos de Raciocínio de Al Ain; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; o diretor-geral da Prefeitura de Al Ain, Rashed Musabah Al Manei; o presidente da IMMAF, Kerrith Brown; o dirigente da Federação Emiradense de Jiu-Jítsu e MMA, Yousef Abdullah Al Batran; o diretor do Centro de Negócios de Abu Dhabi em Al Ain, Khaled Abdullah Al Dhaheri; e o vice-presidente da Federação Internacional, Wissam Abi Nader.

Mohammed Jasem Al Hosani, integrante do Comitê de MMA da Federação Emiradense de Jiu-Jítsu e Artes Marciais Mistas, destacou a evolução técnica dos participantes. “A cada dia vemos progresso claro no nível técnico e na disciplina tática dos atletas dentro do octógono. Este campeonato tem ganhado força e revela um futuro promissor para os jovens atletas do mundo todo. A forte presença do público e o apoio das famílias deram um tom comunitário e cultural muito significativo ao evento”, afirmou.