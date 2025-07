Transações imobiliárias em Sharjah registram alta de 48,1%, passando de 7 bilhões de dólares no primeiro semestre

SHARJAH, 24 de julho de 2025 (WAM) — O mercado imobiliário do emirado de Sharjah movimentou AED 27 bilhões (US$ 7,35 bilhões) no primeiro semestre de 2025, o que representa um aumento de 48,1% em relação aos AED 18,2 bilhões (US$ 4,96 bilhões) registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo o Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah, foram realizadas 48.059 transações no período, alta de 3,3% frente às 46.524 registradas no primeiro semestre de 2024.

O desempenho reflete a confiança crescente de investidores no mercado local, impulsionada pela estabilidade econômica, por legislações favoráveis e por uma infraestrutura moderna. A diversidade de nacionalidades dos compradores também fortaleceu a posição de Sharjah como destino competitivo no setor imobiliário regional.

O diretor-geral do departamento, Abdulaziz Ahmed Al-Shamsi, afirmou que os resultados demonstram a vitalidade do setor e o apoio contínuo do xeique Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, bem como do xeique Sultan bin Muhammad bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro e presidente do Conselho Executivo do emirado.

Al-Shamsi informou que 15.686 transações de venda (incluindo contratos de usufruto e vendas preliminares) totalizaram AED 21,2 bilhões (US$ 5,77 bilhões), abrangendo 214 regiões e uma área total de 8,36 milhões de metros quadrados.

As transações hipotecárias somaram 2.582 no período, movimentando aproximadamente AED 5,7 bilhões (US$ 1,55 bilhão), evidenciando a integração entre o setor imobiliário e as instituições financeiras.

Segundo Al-Shamsi, investidores de 109 nacionalidades participaram do mercado local, o que reforça o apelo global do setor. Ele acrescentou que o emirado continuará aprimorando seu ecossistema imobiliário, priorizando transparência e integração, em consonância com sua visão de desenvolvimento sustentável.

A área de Muwailih Commercial liderou em volume de vendas, com 2.898 transações no valor de AED 3,5 bilhões (US$ 952 milhões), seguida por Al-Belaida com1.593 transações avaliadas em AED 1,3 bilhão (US$ 353 milhões) e Al-Metraq com 1.387 transações no valor de AED 430 milhões (US$ 117 milhões).

Por tipo de imóvel, as transações residenciais lideraram com 11.459 registros, o que representa 74,6% do total. Em seguida, vieram os imóveis industriais, com 3.195 transações (20,8%), os comerciais, com 603 registros (4%), e os agrícolas, com 95 transações (0,6%).

As áreas com maior número de transações hipotecárias foram lideradas por Tilal, com 194 registros no valor de AED 339,2 milhões (US$ 92,4 milhões), seguida por Muwailih Commercial, com 167 hipotecas totalizando AED 707,3 milhões (US$ 192,6 milhões); Um Fanain, com 146 transações somando AED 222,6 milhões (US$ 60,6 milhões); e Al-Saja’a Industrial, com 71 transações avaliadas em AED 204,8 milhões (US$ 55,8 milhões).

Durante o semestre, foram registrados oito novos empreendimentos imobiliários: quatro complexos residenciais localizados em Muwailih Commercial, Al-Tay e Al-Tay West, além de quatro novas torres — duas industriais em Al-Saja’a Industrial e duas residenciais/comerciais em Al-Belaida e Al-Waha.

Um total de 109 nacionalidades investiu no mercado imobiliário de Sharjah no primeiro semestre de 2025. Cidadãos dos Emirados Árabes Unidos lideraram com AED 12,2 bilhões (US$ 3,33 bilhões) aplicados na aquisição de 14.307 propriedades, correspondendo a 45,2% do total.

Nacionais dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) investiram AED 1,2 bilhão (US$ 327 milhões) em 889 propriedades (4,6% do total), enquanto investidores árabes de outras regiões aportaram AED 5,4 bilhões (US$ 1,47 bilhão) em 4.057 propriedades (20,1%).

Já os investimentos de outras nacionalidades atingiram um crescimento recorde: AED 8,1 bilhões (US$ 2,21 bilhões) em 3.878 propriedades, o que representa 30,1% do valor total investido no semestre. O número de investidores estrangeiros aumentou 39,4% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando 6.662 pessoas. Foram 7.448 propriedades negociadas, o que representa uma alta de 40,6%.

Por número de imóveis adquiridos, os cidadãos emiradenses lideraram com 14.307 propriedades, seguidos por investidores da Índia (1.525 propriedades), Síria (969), Egito (685), Jordânia (678) e Iraque (576).