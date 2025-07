Chancelaria dos Emirados lança primeiro Conselho de Clientes para missões diplomáticas acreditadas

ABU DABI, 24 de julho de 2025 (WAM) – O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (MoFA, na sigla em inglês), comprometido com a excelência no atendimento, lançou o primeiro Conselho de Clientes voltado às missões diplomáticas acreditadas no país em 2025.

O evento, desenvolvido em parceria com o Gabinete do Primeiro-Ministro, contou com a presença de Omar Obaid Al Hesan Al Shamsi, subsecretário do MoFA, e de Mohamed Rashid bin Taliah, chefe de Serviços Governamentais do governo federal, além de embaixadores, chefes de missão e altos funcionários do ministério.

De acordo com o ministério, os Conselhos de Clientes funcionam como plataformas estratégicas dinâmicas para envolver ativamente os usuários no processo de cocriação e avaliação dos serviços públicos. A iniciativa expressa o compromisso da pasta com um modelo participativo, centrado na escuta ativa, na análise da experiência do usuário e na transformação de desafios em oportunidades de aprimoramento.

A ação está alinhada aos esforços nacionais para construir uma administração mais ágil e responsiva, e segue os padrões do Programa de Excelência em Serviços Governamentais e da iniciativa Governo Sem Burocracia. Os conselhos também desempenham papel importante na difusão da abordagem pioneira dos Emirados na prestação de serviços públicos a outros países.

Durante o encontro, foram destacadas as soluções inovadoras adotadas pelo MoFA para otimizar processos tradicionais, como solicitações de visitas oficiais ao país, questões relativas a imunidades e privilégios, e cooperação judicial internacional. Os modelos integrados apresentados visam simplificar trâmites e aumentar a eficiência das interações com o corpo diplomático.

Os Conselhos de Clientes da chancelaria são estruturados para promover parcerias colaborativas com os usuários dos serviços, valorizando sugestões e percepções compartilhadas. Todas as propostas são cuidadosamente analisadas para o desenvolvimento de soluções centradas no cliente e alinhadas aos melhores padrões e práticas internacionais.