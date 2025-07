Theyab bin Mohamed bin Zayed preside 2ª reunião do Conselho Internacional de Ajuda Humanitária e Filantropia

ABU DHABI, 24 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e de Mártires da Pátria e presidente do Conselho Internacional de Ajuda Humanitária e Filantropia (IHPC, na sigla em inglês), presidiu a segunda reunião do conselho, que abordou a estratégia do setor de ajuda externa e programas de capacitação de profissionais da área humanitária.

A reunião abordou a orientação estratégica do setor de ajuda e analisou o Relatório de Ajuda Externa de 2024, além de programas voltados ao fortalecimento de profissionais da área humanitária.

O xeique Theyab destacou a importância da atuação conjunta entre todas as entidades locais envolvidas para a implementação de diversas iniciativas humanitárias e de desenvolvimento em vários países, em consonância com a missão civilizatória dos Emirados Árabes Unidos voltada ao progresso e à prosperidade.

Essa missão, lançada pelo xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, vem sendo fortalecida pelo presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Os Emirados seguem firmes em seu compromisso humanitário internacional, oferecendo apoio a comunidades vulneráveis e promovendo soluções sustentáveis para os desafios prioritários do mundo.

O xeique Theyab destacou a necessidade de alinhar os programas humanitários e de desenvolvimento do país com as prioridades nacionais e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), especialmente nas áreas de educação, saúde, erradicação de doenças, combate à pobreza e à fome, segurança hídrica, crescimento econômico, preservação ambiental e biodiversidade. Ele também observou que os inúmeros projetos dos Emirados em diferentes continentes refletem o papel pioneiro do país nas áreas humanitária e de desenvolvimento em escala global.

A reunião reafirmou a importância de institucionalizar a generosidade dos Emirados como modelo inovador de ajuda internacional, promovendo a dignidade e o bem-estar das comunidades atendidas. Também foi destacada a abordagem contínua do país em mobilizar recursos, capacidades e parcerias para apoiar os mais necessitados.

O objetivo é trabalhar com parceiros para alcançar um impacto humanitário duradouro e sustentável, fomentar a inovação e a sustentabilidade, integrar os programas de ajuda externa à criação de oportunidades econômicas e aprimorar a comunicação no trabalho humanitário.

O encontro também analisou o Programa de Prospecção Humanitária, voltado à capacitação de líderes em diferentes níveis, com foco no desenvolvimento de competências, conhecimentos e experiências. O programa oferece aos participantes conhecimentos científicos e tecnológicos atualizados nas áreas humanitária e de desenvolvimento, alinhados às prioridades nacionais. Além disso, fortalece as capacidades de profissionais de instituições doadoras e organizações beneficentes para planejar e executar iniciativas humanitárias e de desenvolvimento em todo o mundo.

Outro tema debatido foi o apoio do conselho ao curso de Mestrado em Trabalho Humanitário e de Desenvolvimento da Academia Diplomática Anwar Gargash, que visa aprimorar as competências especializadas de profissionais de instituições humanitárias relevantes, especialmente da Agência de Ajuda dos EAU.

O programa tem como foco o aprimoramento da tomada de decisões, da gestão de equipes multiculturais, da capacidade de execução de programas humanitários e da compreensão aprofundada de estudos sobre desenvolvimento e ajuda humanitária, no contexto das relações internacionais, do direito internacional, da diplomacia e das prioridades globais nos campos humanitário e de desenvolvimento.

Participaram da reunião Shamma bint Suhail Al Mazrouei, ministra do Empoderamento Comunitário; Faris Mohammed Al Mazrouei, assessor da Corte Presidencial; Hamdan Musallam Al Mazrouei, presidente do Crescente Vermelho dos Emirados; e Mohamed Saif Al Suwaidi, diretor-geral do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi.