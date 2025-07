Emirados Árabes Unidos seguem com manutenção de poços de água em Gaza sob a “Operação Chivalrous Knight 3”

ABU DHABI, 24 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam realizando trabalhos de manutenção em poços de água potável na região central da Faixa de Gaza, como parte da missão humanitária em curso conhecida como “Operação Chivalrous Knight 3”.

O projeto conta com o apoio da Sharjah Charity International, da Fundação de Caridade e Humanitária Saqr bin Mohammed Al Qasimi e da Dar Al Ber Society, em coordenação com a Autoridade de Água dos Municípios Costeiros de Gaza. Trata-se de uma iniciativa mais ampla voltada para a reabilitação de poços essenciais em diversos municípios do território.

A intervenção ocorre em um momento crítico, diante da grave crise hídrica enfrentada pelos moradores de Gaza, provocada por desafios humanitários prolongados e destruição generalizada da infraestrutura. O acesso à água potável tornou-se uma necessidade urgente diante do aumento da sede, de surtos de doenças e da desnutrição, sobretudo com a paralisação das usinas de dessalinização e a escassez de combustível para mantê-las em funcionamento.

A iniciativa inclui a reabilitação da infraestrutura dos poços, manutenção de bombas e geradores e a reativação de poços fora de operação, com o objetivo de garantir o fornecimento de água limpa para centenas de milhares de residentes na região central de Gaza e aliviar a pressão diante das condições humanitárias cada vez mais críticas.

A segurança hídrica permanece como uma das prioridades dos Emirados sob a “Operação Chivalrous Knight 3”, lançada no início da guerra. Entre as medidas estratégicas recentes está a execução de um projeto para fornecer água dessalinizada do Egito às áreas de Al-Mawasi, em Rafah e Khan Younis, com previsão de beneficiar cerca de 600 mil pessoas no sul da Faixa de Gaza.