Emirates é eleita melhor companhia aérea de longa distância no prêmio Telegraph Travel 2025

DUBAI, 24 de julho de 2025 (WAM) – A companhia aérea Emirates foi novamente reconhecida como a “Melhor Companhia Aérea de Longa Distância” no prêmio Telegraph Travel Awards 2025, após ser eleita por 20 mil leitores da publicação britânica The Telegraph.

A cerimônia de premiação ocorreu recentemente em Londres, onde Helen Breen, gerente de vendas de lazer da Emirates no Reino Unido, recebeu o troféu em nome da empresa.

A Emirates segue como a companhia aérea preferida de viajantes em todo o mundo. Neste mês, foi também reconhecida como a “Marca Global Mais Recomendada de 2025” pelo instituto YouGov, sendo a única companhia aérea incluída entre as 10 principais marcas globais.

Nos últimos três anos consecutivos, o Telegraph Travel premiou a Emirates pela excelência em experiências de viagem, concedendo o título de “Melhor Companhia Aérea de Longa Distância” em 2023 e 2025.

Em 2024, a Emirates foi ainda eleita a “Melhor Companhia Aérea do Mundo”, ficando em primeiro lugar entre 90 empresas avaliadas em um estudo global com base em mais de 30 critérios, incluindo pontualidade, franquia de bagagem, rede de destinos, qualidade do aeroporto de origem, idade da frota, valor do programa de fidelidade e refeições a bordo.