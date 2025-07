BC dos Emirados e Mercury lançam joint venture para fortalecer infraestrutura do mercado financeiro nacional

ABU DHABI, 24 de julho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) e a empresa Mercury anunciaram a criação de uma joint venture estratégica chamada Unitey Business Services. O objetivo é apoiar o programa de Transformação da Infraestrutura Financeira (FIT, na sigla em inglês), lançado pelo CBUAE.

A nova empresa tem como missão aprimorar as operações da infraestrutura do mercado financeiro nacional dos Emirados, garantindo os mais altos padrões de eficiência, resiliência e continuidade operacional dos sistemas e plataformas envolvidas.

Ao alinhar a visão estratégica do CBUAE com a expertise comprovada da Mercury em tecnologia e serviços de infraestrutura de pagamentos, a parceria público-privada reforça o compromisso do Banco Central em preservar a soberania nacional sobre sistemas financeiros críticos.

O lançamento oficial da joint venture ocorreu durante uma cerimônia de assinatura, com a presença de Khaled Mohamed Balama, presidente do CBUAE; Muzaffar Khokhar, presidente-executivo da Mercury; e Saif Humaid Al Dhaheri, vice-presidente do CBUAE para Operações Bancárias e Serviços de Apoio.

O acordo foi assinado por Ebrahim Obaid Al Zaabi, vice-presidente para Política Monetária e Estabilidade Financeira do CBUAE, e Muzaffer Hamid, diretor-presidente da Mercury.

“Essa joint venture reflete nossa ambição de construir uma infraestrutura de pagamentos voltada para o futuro, inovadora e resiliente, que promova a inclusão financeira em todo o país. A parceria com a Mercury nos permite aproveitar as melhores práticas globais enquanto impulsionamos a transformação digital do ecossistema financeiro dos Emirados”, afirmou Al Zaabi.

Muzaffar Khokhar acrescentou: “Temos orgulho de colaborar com o Banco Central dos Emirados nesta iniciativa estratégica, que desempenha um papel central na concretização da visão do programa FIT e reforça nosso compromisso comum com a criação de uma infraestrutura de pagamentos segura, inclusiva e preparada para o futuro”.