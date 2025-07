Liga Árabe condena aprovação no Knesset de declaração para impor soberania sobre a Cisjordânia ocupada

CAIRO, 24 de julho de 2025 (WAM) – Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, condenou veementemente a votação do Knesset realizada na quarta-feira (23/07), que aprovou um projeto de lei para impor o controle de Israel sobre a Cisjordânia, ocupada desde 1967.

Em comunicado, Aboul Gheit afirmou que o projeto de lei faz parte de um plano contínuo para impor uma realidade de fato, com o objetivo de perpetuar a ocupação e anexar o território palestino ocupado.

O secretário-geral destacou que as tentativas da ocupação de alterar o status jurídico da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, são inaceitáveis e não possuem base legal. Reforçou ainda que a Cisjordânia é reconhecida pelo direito internacional como território ocupado, reconhecimento este reiterado pelas Nações Unidas, e que nenhuma legislação aprovada pelo Knesset mudará essa realidade incontestável.

Aboul Gheit conclamou a comunidade internacional a enfrentar com firmeza essas medidas, que classificou como juridicamente inválidas e moralmente condenáveis. Ressaltou também a importância de respeitar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU — especialmente as resoluções 242 (1967) e 2334 (2016) — como base para o fim da ocupação, diante das tentativas de Israel de normalizar a situação jurídica da ocupação por meio da anexação da Cisjordânia.

Por fim, advertiu que "os movimentos de colonos e extremistas religiosos dentro de Israel arrastarão toda a região para confrontos religiosos catastróficos se não forem contidos e se suas ambições obsessivas não forem reprimidas".