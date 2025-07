Polícia de Sharjah lança campanha de segurança viária para o verão

SHARJAH, 25 de julho de 2025 (WAM) — O Comando-Geral da Polícia de Sharjah, por meio do Departamento de Licenciamento de Veículos e Motoristas e do Departamento de Inspeção Técnica, lançou uma ampla campanha de conscientização intitulada “Verão sem Acidentes”, em parceria com o Grupo ENOC (Tasjeel) e a AutoPro.

A iniciativa está alinhada com os esforços contínuos da corporação para reduzir os acidentes de trânsito e promover uma cultura de prevenção por meio da colaboração com o setor privado.

O lançamento contou com a presença do brigadeiro Dr. Jassim bin Hadda Al Suwaidi, vice-diretor-geral de Operações e Apoio à Segurança; do brigadeiro Khalid Mohammed Al Kay, diretor do Departamento de Licenciamento de Veículos e Motoristas; de Rashid Ali Gharib, diretor de Operações da Tasjeel; e do major Marwan Obaid Al Naqbi, chefe do Departamento de Inspeção Técnica.

A campanha visa aumentar a conscientização dos motoristas durante o verão, oferecendo inspeções veiculares gratuitas nos centros Tasjeel em Sharjah. Um dos principais focos é alertar sobre os perigos da negligência na verificação dos pneus, sobretudo em períodos de altas temperaturas e aumento no volume de viagens. Os condutores são orientados a checar regularmente a pressão dos pneus, a data de validade e a presença de rachaduras ou danos que possam causar estouros ou acidentes.

O brigadeiro Dr. Al Suwaidi destacou a importância da campanha na promoção da segurança viária por meio de serviços preventivos que garantem a prontidão dos veículos. Segundo ele, a inspeção dos pneus é uma medida essencial para salvar vidas e reduzir o número de acidentes.

Al Suwaidi também elogiou a parceria eficaz com a Tasjeel e a AutoPro, ressaltando o papel conjunto na disseminação da cultura de segurança no trânsito em Sharjah e nos Emirados Árabes Unidos.

Como parte das ações, a Polícia de Sharjah realizará inspeções técnicas aleatórias nas estradas, além de visitas a diferentes órgãos públicos para verificar a condição dos veículos de seus funcionários.

A campanha oferece uma inspeção veicular gratuita e abrangente, com verificação de dez itens críticos, incluindo pressão e estado dos pneus, correia do motor, sistema de ar-condicionado, filtros, faróis e lanternas, bateria, mangueiras do sistema de resfriamento, níveis de fluido (óleo do motor, líquido de arrefecimento etc.) e outros componentes essenciais à segurança viária.