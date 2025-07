Biblioteca Al Muntada Al Islami: um farol cultural

SHARJAH, 25 de julho de 2025 (WAM) — A Biblioteca Al Muntada Al Islami, em Sharjah, é um pilar fundamental no cenário cultural em expansão do emirado, desempenhando papel decisivo na preservação do autêntico patrimônio islâmico e no apoio aos estudos corânicos.

Em consonância com a ambiciosa visão cultural de Sharjah — que busca consolidar-se como centro regional de ciência e conhecimento — a biblioteca personifica esse objetivo ao oferecer um ambiente acadêmico rico e estimulante para pesquisadores e estudantes dos Emirados Árabes Unidos e de outros países.

A biblioteca passa por uma expansão qualitativa contínua em seu acervo. Nos últimos anos, o fórum adquiriu mais de 80 mil novos títulos, tornando-se uma das maiores bibliotecas públicas especializadas em ciências islâmicas da região.

O acervo abriga verdadeiros tesouros do conhecimento, incluindo coleções valiosas de manuscritos e documentos originais, além de uma ampla gama de teses universitárias, obras sobre história islâmica e biografias, atendendo às necessidades diversas de pesquisa de estudiosos e especialistas.

A administração do Fórum Islâmico acredita que os livros são a pedra fundamental para a construção de uma sociedade culta e criativa.

Com isso, a biblioteca segue implementando seu ambicioso projeto “Cultura do Livro”, que visa conscientizar sobre a importância da leitura e impulsionar o progresso cognitivo da sociedade. No âmbito desse projeto, a biblioteca enriqueceu significativamente seu acervo neste ano com obras raras em áreas pouco exploradas no mundo árabe, como linguística e estudos terminológicos.

Também foram incorporadas numerosas dissertações acadêmicas de destaque, especialmente em áreas como economia islâmica, em resposta à crescente demanda por esses campos vitais do saber.

Além de seu papel na preservação do patrimônio e na disseminação da cultura islâmica, a biblioteca fortalece o trabalho de pesquisadores e entusiastas do conhecimento ao proporcionar um ambiente científico ideal, que facilita o acesso a fontes valiosas e diversificadas. Isso contribui para o desenvolvimento da pesquisa e da produção intelectual tanto em nível local quanto internacional.

A Biblioteca do Fórum Islâmico é um modelo singular ao oferecer um ambiente científico estimulante para a pesquisa e a criatividade, promovendo as ciências islâmicas e seus valores na sociedade. A instituição reflete o compromisso inabalável do emirado com o serviço às ciências do Alcorão e com a promoção da cultura do livro e da leitura como pilares essenciais na formação do indivíduo e da coletividade.