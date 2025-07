ABU DHABI, 25 de julho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos expressaram suas condolências e solidariedade à Rússia pelas vítimas do acidente com um avião civil na região de Amur, no Extremo Oriente do país, que resultou na morte de todos os passageiros a bordo.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados manifestou "sinceras condolências e profunda solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo da Federação Russa diante dessa tragédia".