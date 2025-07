Polícia de Dubai extradita dois procurados à França por tentativa de fraude e tráfico de drogas

DUBAI, 25 de julho de 2025 (WAM) — A Polícia de Dubai entregou dois indivíduos procurados internacionalmente às autoridades francesas por envolvimento em crimes transnacionais organizados, incluindo tentativa de fraude e tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.

Os suspeitos foram capturados após a emissão de notificações vermelhas internacionais, figurando nas listas de procurados da Interpol e da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).

A Polícia de Dubai destacou que a entrega dos indivíduos às autoridades francesas integra os esforços contínuos de combate ao crime, conduzidos pelo Ministério do Interior em cooperação com o Ministério Público de Dubai, garantindo a adoção de todas as medidas legais e judiciais cabíveis.

A ação ocorreu após o Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, órgão central responsável por tratar pedidos de cooperação internacional, ter recebido os mandados de prisão internacionais.

Com essa entrega, sobe para dez o número de indivíduos extraditados para a França pela Polícia de Dubai em 2025. Os crimes atribuídos aos extraditados incluem assassinato, liderança de organizações criminosas, lavagem de dinheiro, assalto à mão armada e tráfico de drogas.

A Polícia de Dubai afirmou que essa extradição está alinhada ao compromisso do país em fortalecer a cooperação com forças de segurança ao redor do mundo. O objetivo é combater o crime organizado transnacional em todas as suas formas e estabelecer uma estrutura global robusta de segurança, com foco na prevenção do crime e no intercâmbio de práticas bem-sucedidas, promovendo, assim, mais segurança para a sociedade.

A corporação acrescentou ainda que “as equipes de busca e investigação, juntamente com unidades de captura e divisões especializadas do Departamento Geral de Investigação Criminal, conseguiram localizar e prender todos os indivíduos procurados pouco depois do recebimento das notificações vermelhas”. O êxito, segundo a Polícia, se deve ao esforço de campo aliado ao uso de tecnologia de ponta do Centro de Análise de Dados, que permitiu rastreamento preciso, identificação de localização e, por fim, a entrega dos envolvidos à Justiça.