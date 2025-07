Abdullah bin Zayed saúda anúncio da França sobre intenção de reconhecer Estado da Palestina e reafirma apoio aos direitos legítimos do povo palestino

ABU DHABI, 25 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, saudou o anúncio do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a intenção de reconhecer o Estado da Palestina.

Segundo o xeique Abdullah bin Zayed, essa decisão fortalece os esforços da comunidade internacional para avançar com a solução de dois Estados e estabelecer uma paz justa e duradoura na região.

Ele expressou o apreço dos Emirados Árabes Unidos por essa medida significativa, tomada em um momento crucial, e ressaltou a importância de a comunidade internacional assumir suas responsabilidades e trabalhar coletivamente para reativar o processo político e encerrar o conflito palestino-israelense. Tais esforços contribuiriam para reforçar a segurança e a estabilidade regionais, ao mesmo tempo em que apoiam os direitos legítimos do povo palestino, incluindo a criação de um Estado independente e soberano, em conformidade com as resoluções pertinentes das Nações Unidas e o direito internacional.

O xeique Abdullah também reiterou o compromisso inabalável dos Emirados com as aspirações e os direitos do povo palestino, além da disposição em continuar cooperando com parceiros regionais e internacionais para alcançar uma solução justa e sustentável, que ponha fim ao conflito e abra caminho para um futuro mais estável e próspero para todos os povos da região.