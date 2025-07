Tadej Pogačar termina em terceiro na última etapa de montanha do Tour de France

PARIS, 26 de julho de 2025 (WAM) — No último dia nas montanhas do Tour de France deste ano, Tadej Pogačar manteve firme a liderança da camisa amarela. Terminando em terceiro na chegada a La Plagne, o esloveno sequer foi atacado na escalada final, tamanho foi o ritmo imposto por ele no grupo dos favoritos.

Sem conseguir pressionar o ciclista da UAE Team Emirates-XRG na última chegada ao alto da prova, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ultrapassou Pogačar no sprint final para ficar com o segundo lugar, enquanto Thymen Arensman, da Ineos Grenadiers, venceu a etapa após um ataque ousado a partir do grupo de classificação geral. O holandês se torna o único atleta a conquistar vitórias de etapa tanto nos Pireneus quanto nos Alpes nesta edição do Tour.

Pogačar optou por manter um ritmo controlado na subida final até La Plagne, sem perseguir Arensman ou responder ao ataque vencedor. Aos 26 anos, o esloveno minou a moral dos adversários e cruzou a linha de chegada com uma vantagem ainda confortável de mais de quatro minutos na classificação geral. Restam apenas duas etapas entre o campeão mundial e sua quarta vitória no Tour de France.

Com o terceiro lugar na etapa, Pogačar agora concentra seus esforços nas duas últimas jornadas da competição. Com ampla vantagem no ranking geral, o ciclista pode estar confiante, mas, como afirmou na entrevista pós-corrida, não é hora de baixar a guarda.

“Fizemos um excelente trabalho até a última subida, e então alguns times e ciclistas acharam que poderiam acelerar os 19 km de montanha como se fosse um sprint”, disse Pogačar. “O ritmo foi incrivelmente forte no início, e eu cheguei a pensar que talvez o Jonas [Vingegaard] fosse tentar vencer a etapa também. Mas, no fim, ele só ficou colado na minha roda.”