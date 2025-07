Diante de agravamento da crise humanitária em Gaza, Emirados retomarão imediatamente lançamentos aéreos de ajuda, diz Abdullah bin Zayed

ABU DHABI, 26 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a situação humanitária na Faixa de Gaza atingiu um estágio crítico e sem precedentes.

O xeique Abdullah destacou que os Emirados Árabes Unidos continuam liderando os esforços para fornecer assistência vital ao povo palestino.

Em publicação feita na rede social X, ele declarou: “Seguiremos prestando apoio humanitário aos que mais precisam — por terra, ar e mar”, reiterando a retomada imediata das operações de lançamento aéreo de ajuda.

O chanceler emiradense enfatizou que o compromisso do país com o alívio do sofrimento e o apoio ao povo palestino é firme e inabalável.

As declarações ocorrem em um momento em que os Emirados intensificam diversas iniciativas humanitárias, enviando ajuda de emergência e suprimentos médicos à Faixa de Gaza, em um esforço para mitigar a crise que afeta os moradores da região.

Os Emirados estão entre os primeiros países a responder à crise desde o início, estabelecendo pontes aéreas e marítimas para levar auxílio aos afetados. Entre as ações está a operação “Pássaros da Bondade”, que realizou dezenas de lançamentos aéreos de alimentos e suprimentos de socorro sobre o território palestino.