Noura Al Kaabi recebe ministro do Comércio Internacional e Investimentos de Papua-Nova Guiné

ABU DHABI, 27 de julho de 2025 (WAM) — A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura Al Kaabi, recebeu Richard Maru, ministro do Comércio Internacional e Investimentos do Estado Independente de Papua-Nova Guiné, em Abu Dhabi, como parte de sua visita oficial ao país.

Durante o encontro, os dois lados discutiram formas de fortalecer ainda mais as relações bilaterais e ampliar a cooperação em diversos setores de interesse comum, com destaque para comércio, turismo e investimentos.

Ambas as partes enfatizaram a importância de aprofundar os laços interpessoais e promover intercâmbios culturais como meio de fomentar o entendimento mútuo entre os dois países.

Maru, por sua vez, manifestou apreço pelo crescente relacionamento entre Papua-Nova Guiné e os Emirados Árabes Unidos, e reafirmou o interesse de seu país em expandir a cooperação com os EAU para alcançar objetivos comuns.

A reunião reforçou o compromisso conjunto das duas nações em avançar nos âmbitos da diplomacia política, econômica e pública, em apoio à prosperidade compartilhada.

Noura Al Kaabi esteve acompanhada por Omar Shehadeh, enviado do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos para os Estados do Caribe e do Pacífico.