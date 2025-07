Emirados Árabes Unidos conquistam seis medalhas no Mundial de Estilo e Precisão da FAI

RAVENA, Itália, 27 de julho de 2025 (WAM) – A equipe de paraquedismo dos Emirados Árabes Unidos conquistou seis medalhas no Campeonato Mundial de Estilo e Precisão em Pouso da FAI, encerrado neste sábado em Ravena, na Itália, com a participação de alguns dos principais paraquedistas e saltadores do mundo.

Abdulbari Qubaisi foi o grande destaque da delegação, conquistando quatro medalhas: uma de ouro na categoria "Precisão", e três de prata no ranking geral, nas categorias "Distância" e "Estilo Livre". Ele teve um desempenho excepcional, atingindo pontuação máxima nas duas primeiras rodadas e somando um total de 291 pontos, o que lhe garantiu o segundo lugar na classificação geral.

A paraquedista da seleção nacional Cornelia Mihai também brilhou, levando duas medalhas: uma de prata na categoria "Velocidade" e uma de bronze no "Estilo Livre".

Mohammed Yousuf Abdul Rahman, secretário-geral da Federação de Aerodesporto dos Emirados (EAF), elogiou o desempenho da equipe nacional e agradeceu à equipe da Skydive Dubai pelo apoio fundamental na fase preparatória que antecedeu a competição.