Escritório Nacional de Mídia homenageia profissionais da comunicação e criadores de conteúdo por contribuições de destaque

ABU DHABI, 27 de julho de 2025 (WAM) — O Escritório Nacional de Mídia (NMO), com a presença de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do NMO e do Conselho de Administração do Conselho de Mídia dos Emirados, organizou uma cerimônia para homenagear um grupo de profissionais da comunicação e criadores de conteúdo que se destacaram no apoio à missão midiática nacional.

Abdulla Al Hamed destacou o compromisso do Escritório Nacional de Mídia com o engajamento desses profissionais, em reconhecimento ao papel essencial que desempenham na projeção da imagem positiva dos Emirados Árabes Unidos, na conscientização da sociedade e na divulgação das conquistas nacionais de forma profissional e com propósito.

Segundo ele, a homenagem reflete a convicção do NMO sobre a importância de apoiar talentos e estimulá-los a seguir com sua criatividade, fortalecendo a mensagem midiática que reflete os valores e a visão de futuro do país.

Al Hamed também ressaltou que a Cúpula BRIDGE, que será realizada em Abu Dhabi entre 8 e 10 de dezembro, representa uma oportunidade fundamental para reunir, sob um mesmo espaço, profissionais da mídia, criadores e produtores de conteúdo, oferecendo ao mundo um modelo de comunicação baseado em influência positiva. Ele convocou todos a aproveitarem o momento para ampliar a presença da mídia emiradense no encontro.

Durante a cerimônia, ele anunciou ainda o lançamento do Conselho Nacional de Blogueiros, que será aberto a todos, com o objetivo de unificar a narrativa nacional, fortalecer a identidade do país, valorizar conquistas e combater boatos e desinformação midiática.

Por sua vez, o diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia, Dr. Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, afirmou que a homenagem reconhece as contribuições de profissionais e criadores que ajudaram a consolidar a presença dos Emirados nos cenários regional e internacional.

Ele observou que apoiar talentos da comunicação é parte de uma visão nacional que reconhece na comunicação com propósito uma das ferramentas mais eficazes de influência e de reforço à reputação global dos Emirados.

“Hoje homenageamos os criadores da palavra — aqueles que vão além da cobertura factual ou da simples transmissão de informações. Eles participam ativamente da construção da consciência social, cultivam o sentimento de pertencimento e iluminam mentes em uma era repleta de narrativas concorrentes e marcada pela necessidade urgente de vozes nacionais firmes e confiantes, capazes de enfrentar os mais diversos desafios”, afirmou.

Abdulla Al Hamed, acompanhado do diretor-geral do NMO, homenageou profissionais da comunicação e criadores de conteúdo que se destacaram por suas contribuições na promoção da mensagem midiática do Estado e no fortalecimento da presença dos Emirados no cenário global da comunicação.

A cerimônia incluiu ainda a exibição de um documentário com os principais marcos da mídia emiradense, conquistas viabilizadas pelo esforço de profissionais nacionais, e cenas que mostram como criadores de conteúdo têm contribuído para a conscientização do público e para a projeção da imagem positiva dos Emirados em plataformas digitais.