Abdulla Al Hamed discute cooperação com líderes globais da mídia e do entretenimento em Osaka

OSAKA, 27 de julho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO) e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, realizou uma série de reuniões bilaterais na cidade japonesa de Osaka com líderes mundiais da indústria de mídia e entretenimento. Os encontros integram os esforços para fortalecer parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento da indústria cinematográfica e de conteúdo criativo.

As conversas concentraram-se na exploração de oportunidades de colaboração com empresas internacionais nas áreas de produção audiovisual, tecnologias de narrativa visual e no desenvolvimento de plataformas modernas de mídia.

Al Hamed destacou que a atual onda de transformação tecnológica exige que as instituições de mídia adotem de forma proativa ferramentas de inteligência artificial e análise de dados.

“Nossa visão nos Emirados Árabes Unidos está centrada na construção de um ecossistema de mídia flexível e inovador, capaz de antecipar as necessidades do público e produzir conteúdos que reflitam nossas ambições nacionais e nossa identidade profundamente enraizada”, afirmou.

Segundo ele, essas reuniões representam um novo passo na estratégia de mídia dos Emirados, que visa se abrir à expertise internacional e formar alianças de impacto para fortalecer a presença do país no cenário midiático global. Al Hamed também salientou que os encontros serviram para apresentar aos parceiros internacionais a próxima cúpula “BRIDGE”, que será realizada em Abu Dhabi, em dezembro, com o objetivo de promover parcerias globais e ampliar o diálogo sobre o futuro da mídia mundial.

Durante a visita, Al Hamed se reuniu com Courtney LeMarco, presidente do Comitê de Ação Política para a Indústria do Entretenimento no estado de Washington e fundador e CEO da LeMarco Global, empresa especializada em gestão de marcas e desenvolvimento de conteúdo midiático em parceria com grandes corporações como Amazon e Disney. LeMarco é também produtor executivo da série documental indicada ao Emmy “Hoarders” e professor visitante na Universidade de Washington.

O presidente do NMO também manteve encontro com Taiki Sakurai, CEO da Salamander Pictures Co., Ltd., empresa reconhecida por sua abordagem inovadora na produção cinematográfica, que combina técnicas tradicionais com tecnologias de ponta e produção visual de alta qualidade.