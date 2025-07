Emirados retomam lançamentos de ajuda humanitária sobre Gaza e realizam 54ª missão da operação ‘Pássaros da Bondade’, em cooperação com a Jordânia

GAZA, 27 de julho de 2025 (WAM) – A operação “Chivalrous Knight 3” anunciou a retomada das missões de lançamento aéreo humanitário da iniciativa “Pássaros da Bondade”, com a realização do 54º lançamento de ajuda sobre a Faixa de Gaza.

A ação, realizada em cooperação com a Jordânia, integra os esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para apoiar civis em áreas isoladas do território palestino, que permanecem inacessíveis por vias terrestres.

Desde o início da iniciativa, foram lançadas aproximadamente 3.725 toneladas de alimentos e suprimentos de emergência sobre Gaza por meio de 193 aeronaves. A carga inclui itens alimentares essenciais e materiais de socorro vitais para atender às necessidades urgentes das famílias afetadas pela grave crise humanitária que assola a região.

A operação reforça o compromisso dos Emirados com o povo palestino e com a prestação de assistência imediata aos deslocados e vítimas do conflito, em linha com a tradicional política humanitária do país. Os Emirados Árabes Unidos figuram entre os principais doadores de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, sendo responsáveis por mais de 44% do total de auxílio internacional enviado ao território.

O governo dos Emirados reafirma que o apoio ao povo palestino continuará sendo uma prioridade humanitária e que seguirá coordenando com parceiros regionais e internacionais para garantir o fornecimento de ajuda por terra, mar e ar às áreas de maior necessidade.