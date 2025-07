Tadej Pogačar conquista o tetracampeonato do Tour de France pela UAE Team Emirates-XRG

PARIS, 28 de julho de 2025 (WAM) — Ao terminar em quarto lugar na 21ª etapa, Tadej Pogačar se consagrou tetracampeão do Tour de France neste domingo. O esloveno, atual campeão mundial, celebrou o feito histórico ao lado dos companheiros da UAE Team Emirates-XRG em Paris. A equipe emiradense agora soma quatro títulos em seis anos.

A conquista de 2025 foi, possivelmente, a mais dominante da carreira de Pogačar. Da primeira à vigésima etapa, o ciclista não perdeu sequer um segundo em relação aos cinco primeiros colocados da classificação geral, tornando-se apenas o segundo atleta na história da competição a alcançar tal feito — o primeiro foi Maurice Garin em 1903.

Pelo caminho, Pogačar venceu quatro etapas memoráveis e manteve seu maior rival, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), sempre sob controle. Vingegaard, bicampeão do Tour em 2022 e 2023, fez de tudo para destronar o esloveno, inclusive lançando um ataque decisivo na 18ª etapa, mas não conseguiu repetir os triunfos anteriores. Terminou em segundo lugar na classificação geral, enquanto o alemão Florian Lipowitz (Red Bull–BORA–hansgrohe) completou o pódio na terceira colocação.

O sucesso da UAE Team Emirates-XRG se deve também ao desempenho coeso da equipe, que apoiou Pogačar com consistência de Lille a Paris, passando pelos Pireneus e pelos Alpes. A equipe encerra sua nona participação no Tour com cinco vitórias de etapa — quatro de Pogačar e uma de Tim Wellens, que brilhou ao vencer a 15ª etapa em uma fuga solitária. Com isso, o time alcança 26 vitórias de etapa na maior prova do ciclismo mundial.

Vestindo a cobiçada camisa amarela por 13 etapas, Pogačar também conquistou a camisa de bolinhas, destinada ao líder da classificação de montanha. Esta é a terceira vez que ele vence ambas as classificações na mesma edição do Tour, reflexo de seu domínio absoluto nas etapas de alta montanha.

Como era esperado, a narrativa desta edição do Tour foi construída ao longo de três semanas intensas. Desde a largada em Lille, a equipe de Pogačar imprimiu um ritmo agressivo e constante. Nas etapas iniciais, em formato clássico, o esloveno triunfou em uma chegada espetacular em Rouen, na quarta etapa, e voltou a vencer na subida de Mûr-de-Bretagne, na sétima.

Apesar de perder um companheiro antes do primeiro dia de descanso, a UAE Team Emirates-XRG respondeu à altura na segunda semana, ao entrar nos Pireneus. Pogačar venceu consecutivamente em Hautacam e Peyragudes, antes de ver Wellens coroar a semana com sua vitória emocionante na 15ª etapa.

Com o tempo total de 76h00min32s, Tadej Pogačar conquistou o Tour de France de 2025 com 4min24s de vantagem sobre Vingegaard e 11min sobre Lipowitz. No maior palco do ciclismo mundial, Pogačar e a UAE Team Emirates-XRG consolidam seu nome na história da modalidade como tetracampeões do Tour de France.