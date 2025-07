Líderes dos EAU parabenizam presidenta do Peru pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 28 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à presidenta da República do Peru, Dina Boluarte, por ocasião do Dia da Independência do país sul-americano.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes à presidenta Boluarte e ao primeiro-ministro Eduardo Melchor Arana Ysa, marcando a data comemorativa.