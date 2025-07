Abdullah bin Zayed e chanceler da Nova Zelândia discutem fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 28 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, discutiu com Winston Peters, ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, formas de fortalecer as relações bilaterais entre os dois países, durante conversa por telefone.

Os dois ministros analisaram as perspectivas de cooperação conjunta em setores prioritários de desenvolvimento de interesse mútuo.

O xeique Abdullah reafirmou a solidez das relações entre os Emirados e a Nova Zelândia, além do compromisso de ambas as partes em avançar com a cooperação em múltiplas áreas.

Durante o diálogo, os chanceleres também revisaram os desdobramentos regionais e internacionais e trocaram visões sobre temas de interesse comum.