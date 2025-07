DAE anuncia acordo de compra e arrendamento com United para 10 aeronaves Boeing 737-9

DUBAI, 28 de julho de 2025 (WAM) — A Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a assinatura de um acordo de compra com a United Airlines para dez novas aeronaves Boeing 737-9, além do fechamento de contratos de arrendamento de longo prazo para essas aeronaves, com entregas previstas entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026.

Firoz Tarapore, CEO da DAE, afirmou: “O anúncio de hoje sobre o acordo de compra e arrendamento de dez aeronaves Boeing 737-9 segue-se à recente aquisição de um Airbus A321neo, também arrendado à United, e reflete nosso compromisso contínuo com o mercado norte-americano. Parabenizamos a United pelo seu sucesso contínuo e esperamos fortalecer ainda mais nossa parceria nos próximos anos.”

O 737-9 é integrante da família Boeing 737 MAX, projetada para oferecer maior eficiência, melhor desempenho ambiental e mais conforto aos passageiros no segmento de fuselagem estreita.

A linha de aeronaves proporciona uma redução de 20% no consumo de combustível e nas emissões em comparação com os jatos que substitui. A DAE atualmente possui, administra ou tem compromisso de adquirir um total de 750 aeronaves — sendo 225 da Boeing — e pretende expandir ainda mais sua frota para atender à crescente demanda do mercado.