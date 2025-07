Quase 40 caminhões de ajuda humanitária dos EAU entram em Gaza como parte da Operação Chivalrous Knight 3

AL ARISH, 28 de julho de 2025 (WAM) — Um comboio com 38 caminhões de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entrou na Faixa de Gaza pelo ponto de passagem de Rafah, como parte dos esforços contínuos do país para apoiar e prestar socorro à população palestina por meio da missão humanitária “Operação Chivalrous Knight 3”.

Do total de veículos, 18 estavam carregados com suprimentos alimentares, ajuda médica e fórmulas infantis. Os outros 20 transportavam tubulações, tanques e equipamentos destinados à construção de um novo duto de água. Esse novo encanamento terá cerca de 7 quilômetros de extensão, conectando a usina de dessalinização criada pelos Emirados no Egito às zonas de deslocamento entre as cidades palestinas de Rafah e Khan Younis, com capacidade de produção estimada em 2 milhões de galões por dia.

Ontem, outro comboio com 25 caminhões já havia cruzado a fronteira, levando tubulações de água e equipamentos essenciais para o mesmo projeto. Com isso, chega a 45 o número total de caminhões enviados com materiais para a infraestrutura hídrica, sendo que todos os componentes necessários já foram entregues e os preparativos para a execução da obra estão em andamento.

Os Emirados também retomaram ontem as missões aéreas da iniciativa “Pássaros da Bondade”, que acontecem em paralelo ao envio de ajuda por via terrestre através de Rafah. Essas ações reforçam o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos com a mitigação da crise humanitária em Gaza e com a solidariedade ao povo palestino.