Ammar bin Humaid cria grupo de trabalho para impulsionar investimentos em Ajman

AJMAN, 28 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, anunciou a criação do “Grupo de Trabalho para Atração e Promoção de Investimentos no Emirado de Ajman”, por meio da Resolução nº 14 de 2025.

A medida tem como objetivo acelerar as metas da Visão Ajman 2030 e reforçar o compromisso do emirado em construir um ambiente dinâmico para investimentos, consolidando sua posição como polo econômico de destaque nos cenários regional e internacional.

Pela resolução, o xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, membro do Conselho Executivo, está autorizado a supervisionar as atividades do grupo, com poderes para emitir regulamentos e nomear o presidente entre os membros do colegiado.

Composto por representantes de instituições com foco em investimentos, o grupo terá um mandato abrangente. Entre suas atribuições estão identificar os mercados globais prioritários, mapear e detalhar oportunidades de investimento em setores estratégicos como indústria, infraestrutura, educação, economia digital e turismo.

O grupo também será responsável por elaborar pacotes de incentivos legislativos e procedimentos facilitadores para atender às demandas de investidores. Outras funções incluem organizar agendas de delegações econômicas e oficiais, desenvolver um plano de marketing digital que destaque as vantagens competitivas de Ajman e assegurar a presença do emirado em eventos econômicos internacionais de relevância.

A iniciativa dá continuidade ao impulso estratégico da visita oficial da delegação de Ajman a Chongqing, na China, em maio. Liderada pelo príncipe herdeiro, a missão firmou parcerias estratégicas e abriu novos canais de cooperação, ampliando a projeção de Ajman em mercados globais de interesse.

Para viabilizar os objetivos da Visão Ajman 2030, a resolução determina que o grupo atue diretamente na construção de um ambiente de negócios competitivo e dinâmico, que favoreça o crescimento econômico sustentado. A eficácia da iniciativa será avaliada com base em resultados concretos, como volume de investimentos atraídos, número de empresas de alto nível que se estabelecerem no emirado, impacto no PIB e aumento da confiança dos investidores.

O mandato do grupo será de dois anos, com possibilidade de renovação. A Secretaria-Geral do Conselho Executivo fornecerá apoio institucional e administrativo, em articulação com autoridades federais e locais, alinhando os esforços do grupo às diretrizes econômicas de Ajman e dos Emirados Árabes Unidos.

Alinhada à visão integrada do governo local, a criação do grupo visa fortalecer o ambiente de investimentos e atrair projetos de alto impacto, ampliando a base econômica do emirado e consolidando Ajman como destino promissor para investidores globais.