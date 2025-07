Modon Holding registra lucro líquido de AED 2,1 bilhões no primeiro semestre de 2025

ABU DHABI, 28 de julho de 2025 (WAM) — A Modon Holding divulgou resultados excepcionais no primeiro semestre de 2025, com lucro líquido de 2,1 bilhões de dirhams (AED), o que representa um aumento de 4,2 vezes em relação aos 502 milhões de AED registrados no mesmo período de 2024.

O desempenho positivo foi impulsionado pelos resultados sólidos nos quatro principais segmentos de negócios do grupo, pela integração bem-sucedida de aquisições recentes e pela execução eficiente de investimentos estratégicos.

O crescimento foi liderado pelo setor imobiliário, além da elevação das receitas recorrentes, apoiadas por melhorias operacionais em gestão de ativos e hospitalidade, bem como um desempenho excepcional nas áreas de eventos, catering e turismo.

A empresa manteve o ritmo positivo no início do segundo semestre. Em julho, a venda integral dos terrenos residenciais do projeto Wadeem gerou 5,5 bilhões de AED em vendas, elevando o total de vendas do primeiro semestre de 2025 para além de todo o volume alcançado em 2024.

A Modon registrou 6,5 bilhões de AED em receita nos seis primeiros meses do ano — um crescimento três vezes maior em comparação anual — impulsionado pelo forte reconhecimento de receita oriunda dos projetos em desenvolvimento. O avanço foi sustentado por vendas recordes de imóveis recém-lançados e de estoque existente, aumento da receita recorrente e impacto positivo das aquisições recentes.

O EBITDA do grupo subiu para 2,9 bilhões de AED, representando um crescimento de quatro vezes em relação ao ano anterior (desconsiderando itens não recorrentes), superando o avanço da receita.

A carteira de receitas futuras da Modon alcançou 33 bilhões de AED, considerando todos os segmentos de atuação, enquanto as vendas imobiliárias totalizaram 10 bilhões de AED. Todos os imóveis lançados em dois projetos de desenvolvimento-chave foram vendidos no mesmo dia, evidenciando a forte demanda do mercado.

A empresa também ampliou sua presença global por meio de investimentos estratégicos no Reino Unido e na América do Norte, estendendo suas operações para 13 países.