Hazza bin Zayed acompanha demonstrações de recrutas da 22ª turma do Serviço Nacional no Centro de Treinamento Seih Al Hama

AL AIN, 28 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Ain, participou de uma série de demonstrações especializadas conduzidas pela 22ª turma do Programa de Serviço Nacional dos Emirados Árabes Unidos (2024-2025), durante uma cerimônia no Centro de Treinamento Seih Al Hama.

O evento contou com a presença do tenente-general Ibrahim Nasser Mohamed Al-Alawi, subsecretário do Ministério da Defesa, de altos oficiais das Forças Armadas e de familiares dos recrutas.

O xeique Hazza parabenizou os participantes pelas conquistas alcançadas ao longo do programa, que incluiu componentes teóricos e práticos, e desejou êxito contínuo no cumprimento do dever nacional, na proteção dos interesses do país e na preservação de suas conquistas.

Ele reafirmou a importância de alinhar-se à visão do xeique Mohamed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, de que todos os cidadãos devem estar engajados ativamente no processo de desenvolvimento e avanço da nação.

Hazza bin Zayed também incentivou os jovens a aplicarem o conhecimento e as habilidades adquiridas para contribuir com as Forças Armadas, oferecendo talentos qualificados e fortalecendo a capacidade das instituições nacionais.

Ao destacar o papel estratégico do Programa de Serviço Nacional, o xeique enfatizou sua relevância na formação de competências nacionais, no empoderamento da juventude e na preparação de uma geração apta a liderar o futuro e impulsionar o processo de desenvolvimento abrangente do país.

Ele ressaltou que responder ao chamado do dever representa uma contribuição essencial para o fortalecimento da segurança nacional, a defesa da soberania e a preservação dos valores que definem os Emirados.

A cerimônia foi aberta com a execução do hino nacional e incluiu demonstrações de táticas de combate e exercícios físicos, nas quais os recrutas demonstraram elevado preparo físico, disciplina militar e prontidão operacional — refletindo seu compromisso e dedicação em defender a pátria.

O vice-comandante do Centro de Treinamento Seih Al Hama deu as boas-vindas e agradeceu ao xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan e aos demais presentes, expressando o orgulho das Forças Armadas dos Emirados em formar uma nova turma de recrutas preparados para proteger a segurança e os interesses do país.

Ele também enfatizou que o Programa de Serviço Nacional desempenha papel essencial no fortalecimento da disciplina, na valorização da identidade nacional e na internalização dos valores fundamentais do serviço militar, tanto na teoria quanto na prática.