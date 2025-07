Hamdan bin Zayed acompanha demonstrações de recrutas do serviço militar no Centro de Treinamento de Liwa

AL DHAFRA, 28 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, acompanhou demonstrações especializadas da 22ª turma do Programa Nacional de Serviço Militar dos Emirados Árabes Unidos, referente ao ano de treinamento 2024-2025, realizadas no Centro de Treinamento de Liwa.

O evento contou com a presença do xeique Yas bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; do tenente-general engenheiro Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados; além de oficiais de alta patente, autoridades locais da região de Al Dhafra e personalidades da comunidade.

O xeique Hamdan bin Zayed elogiou a prontidão e a disciplina dos recrutas, bem como as habilidades e conhecimentos militares demonstrados. As exibições incluíram exercícios de combate e táticos, além de apresentações de infantaria e de coordenação em equipe que destacaram o profissionalismo e a disciplina dos participantes.

Ele ressaltou os resultados positivos do treinamento intensivo do programa, que abrangeu ciências militares, condicionamento físico, artes marciais e disciplina, aprimorando a capacidade dos recrutas em diversas áreas.