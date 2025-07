DXB registra semestre mais movimentado da história, com 46 milhões de passageiros

DUBAI, 29 de julho de 2025 (WAM) — O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) recebeu 46 milhões de passageiros nos seis primeiros meses de 2025, marcando o semestre mais movimentado de sua história.

O crescimento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado reforça a resiliência do DXB, a força contínua do setor de aviação de Dubai e a capacidade do aeroporto de manter alto desempenho, mesmo diante de interrupções temporárias no espaço aéreo regional em maio e junho. O resultado reafirma o papel vital do aeroporto na conexão global da cidade e no avanço da economia local.

No segundo trimestre, o DXB atendeu 22,5 milhões de passageiros, alta de 3,1% em comparação com o mesmo período de 2024. Abril foi o mês mais movimentado do trimestre e registrou também o abril mais ativo da história do aeroporto, com 8 milhões de passageiros circulando pelos terminais.

Segundo Paul Griffiths, CEO da Dubai Airports, o crescimento contínuo do DXB em um contexto regional desafiador evidencia a força de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos, a agilidade das operações e o comprometimento da comunidade aeroportuária. “A mentalidade ‘oneDXB’ mais uma vez nos permitiu administrar interrupções mantendo a experiência do passageiro e garantindo conectividade global eficiente”, afirmou.

Com o início do segundo semestre, a expectativa é de que o fluxo de viagens ganhe força, começando pelo pico do fim do verão e se estendendo até a temporada de inverno, que contará com grandes eventos internacionais de entretenimento, esportes e negócios. Um dos destaques será o Dubai Airshow 2025, previsto para superar edições anteriores e apresentar a visão arrojada que molda o futuro da aviação e do setor aeroespacial.

“Com base no desempenho até agora e nas projeções positivas, esperamos atingir 96 milhões de passageiros em 2025, aproximando-nos do marco simbólico de 100 milhões”, disse Griffiths.

O tráfego médio mensal no primeiro semestre foi de aproximadamente 7,7 milhões de passageiros, com média diária de 254 mil. Janeiro foi o mês mais movimentado do período e estabeleceu novo recorde mensal com 8,5 milhões de passageiros.

O DXB operou 222 mil voos no semestre, com fator de ocupação de 76%. Foram processadas 41,8 milhões de bagagens, das quais 91% foram entregues em até 45 minutos após a chegada. A taxa de extravio permaneceu baixa: apenas 2 malas a cada mil passageiros — bem abaixo da média da indústria em 2024, de 6,3 por mil, segundo dados da SITA.

A expectativa é que o aeroporto processe mais de 85 milhões de bagagens até o fim do ano, superando o recorde anterior de 81,2 milhões registrado em 2024. Os dias de maior movimento de bagagens foram entre 3 e 5 de janeiro, com picos diários de até 300 mil volumes.

A eficiência nos pontos-chave de atendimento aos passageiros também foi mantida em níveis elevados: 99,2% dos viajantes passaram pelo controle de passaporte na partida em menos de 10 minutos; 98,4% finalizaram o processo de chegada em até 15 minutos; e 98,7% passaram pela segurança em menos de 5 minutos.

A Índia foi o principal mercado por país no semestre, com 5,9 milhões de passageiros, seguida pela Arábia Saudita (3,6 milhões), Reino Unido (3,0 milhões), Paquistão (2,1 milhões) e Estados Unidos (1,6 milhão).

Entre os destinos por cidade, Londres liderou com 1,8 milhão de passageiros, seguida por Riade (1,5 milhão), Mumbai (1,2 milhão), Jidá e Nova Déli (1,1 milhão cada), e Istambul (982 mil).

Em relação à carga, o aeroporto movimentou pouco mais de 1 milhão de toneladas no primeiro semestre de 2025, com leve alta de 0,1% frente ao mesmo período de 2024. O DXB mantém seu papel estratégico no comércio e na logística globais.

Atualmente, o aeroporto está conectado a mais de 269 destinos em 107 países, operando com uma malha de mais de 92 companhias aéreas internacionais. Essa ampla conectividade reforça Dubai como um centro global de turismo, comércio, investimentos e crescimento sustentável.

Com a chegada do segundo semestre, a cidade se prepara para uma nova onda de viagens e eventos internacionais, com o DXB desempenhando papel central. Desde o movimento de retorno às aulas no fim do verão até uma temporada de inverno recheada de eventos, a expectativa é de intensa atividade. O Dubai Airshow 2025 deve ser um marco, refletindo não apenas a escala da aviação na região, mas também a visão de futuro que a impulsiona.