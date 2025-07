‘Pássaros da Bondade’ retornam a Gaza com apoio inabalável dos Emirados

ABU DHABI, 29 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos retomaram suas operações de lançamento aéreo de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza como parte da iniciativa “Pássaros da Bondade”, reafirmando seu compromisso contínuo com o alívio do sofrimento do povo palestino por meio da entrega de alimentos, suprimentos médicos, água e outros itens de primeira necessidade.

A missão integra a operação em andamento “Chivalrous Knight 3” e é realizada em cooperação com a Jordânia.

Graças a esforços diplomáticos intensos em nível global, os Emirados conseguiram retomar as operações da iniciativa “Pássaros da Bondade”, que haviam sido suspensas por quase nove meses devido ao agravamento do conflito. A decisão de retomar a iniciativa reflete o papel vital desempenhado pelo país no amparo ao povo palestino. Desde o seu lançamento, a operação já possibilitou a entrega de cerca de 3.750 toneladas de suprimentos alimentares e de socorro, incluindo itens essenciais destinados às famílias afetadas pelas condições humanitárias graves e catastróficas na Faixa de Gaza.

O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa dos Emirados lançou originalmente a operação “Pássaros da Bondade” em 29 de fevereiro de 2024, com lançamentos conjuntos realizados pelas forças aéreas dos Emirados e do Egito sobre o norte de Gaza. A primeira ação contou com três aeronaves que lançaram aproximadamente 36 toneladas de alimentos e remédios sobre as regiões de Jabalia e Beit Lahia.

Com um sistema de entrega trimodal — terrestre, marítimo e aéreo —, a iniciativa permitiu que a ajuda humanitária dos Emirados correspondesse a 44% de toda a assistência internacional enviada a Gaza até o momento, segundo dados das Nações Unidas.

Os lançamentos utilizam contêineres de ajuda guiados por GPS e sistemas avançados para garantir a precisão da entrega nas zonas-alvo, no momento adequado. Essa tecnologia está entre as mais modernas em logística humanitária, especialmente em contextos de conflito ou desastre.

“Pássaros da Bondade” é um dos principais componentes da operação “Chivalrous Knight 3”, lançada em 5 de novembro de 2023 por orientação do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. A operação reflete uma visão humanitária mais ampla voltada ao apoio contínuo ao povo palestino.

Até 31 de março de 2025, os Emirados haviam completado 500 dias consecutivos de ajuda humanitária sob a “Chivalrous Knight 3”, com a entrega de mais de 65 mil toneladas de alimentos, medicamentos e outros suprimentos, avaliados em mais de US$ 1,2 bilhão, por terra, mar e ar.

Como parte do apoio abrangente, os Emirados lançaram diversos projetos humanitários no âmbito da operação, incluindo a construção de dois hospitais de campanha — um dentro de Gaza e outro flutuante, ancorado na costa de Arish, no Egito. Também foram instaladas seis usinas de dessalinização de água com capacidade total de dois milhões de galões por dia, garantindo água potável para comunidades afetadas.

Além disso, 21 padarias móveis estão em operação fornecendo pão fresco diariamente, enquanto 50 cozinhas beneficentes continuam a distribuir refeições a famílias deslocadas e em situação de vulnerabilidade.