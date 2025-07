Conselho de Cibersegurança dos EAU e Ministério da Defesa ampliam cooperação estratégica

ABU DHABI, 29 de julho de 2025 (WAM) — O Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos e o Ministério da Defesa anunciaram o fortalecimento contínuo da cooperação estratégica para reforçar a governança da cibersegurança, impulsionar a inovação e ampliar a resiliência digital, em linha com a visão nacional e o compromisso firme do país com a cibersegurança como um dos pilares da segurança nacional.

Durante reunião recente, as duas instituições discutiram mecanismos para unificar esforços em prol do fortalecimento do sistema nacional de cibersegurança, destacando o papel fundamental da colaboração estreita na proteção da infraestrutura digital vital do país.

Essa cooperação se apoia em uma parceria sólida, refletida em eventos estratégicos como o Gulf News Cybersecurity Forum 2024, a Government Cybersecurity Summit 2024 e as feiras IDEX & NAVDEX 2025. Esses eventos evidenciam a postura proativa dos Emirados na construção de resiliência cibernética, fomento à inovação e garantia de um futuro digital seguro.

O Ministério da Defesa e o Conselho de Cibersegurança reafirmaram seu compromisso com a segurança cibernética nacional, ressaltando o papel central da Estratégia Nacional de Cibersegurança na proteção do ambiente digital dos Emirados. Sob a orientação da liderança do país, o Ministério da Defesa adota integralmente essa estratégia, incorporando seus princípios à doutrina militar das Forças Armadas dos EAU.

Essa cooperação estratégica reforça a abordagem unificada do país em cibersegurança, consolidando a posição dos Emirados Árabes Unidos como referência internacional em resiliência e defesa cibernética.

A Direção de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa tem participação ativa em sessões de conscientização, exercícios e eventos promovidos pelo Conselho de Cibersegurança. Em encontro entre o chefe de cibersegurança do governo dos EAU, Dr. Mohamed Al Kuwaiti, e o diretor da Direção de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa, Ali Mohamed Al Saridi, foi ressaltada a importância do exercício simulado realizado durante a IDEX 2025.

A simulação envolveu 22 participantes do setor militar e de defesa, majoritariamente ligados ao Ministério da Defesa, e consistiu em um cenário de ataque do tipo ransomware com Ameaça Persistente Avançada (APT), representando um risco real à infraestrutura crítica. O exercício faz parte de uma série mais ampla desenvolvida pelo Conselho de Cibersegurança e reflete a liderança do Ministério da Defesa na implementação de iniciativas dessa natureza, contribuindo para o fortalecimento das capacidades de defesa nacional, o intercâmbio de conhecimentos e o aumento da prontidão cibernética nos setores estratégicos e militares.