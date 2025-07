Goverante de Sharjah: ‘Majma' Al-Tawarikh’ é fonte essencial para pesquisadores

SHARJAH, 30 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, anunciou o lançamento de sua mais recente obra histórica, Majma' Al-Tawarikh, uma coleção abrangente com 45 volumes que reúne registros históricos meticulosamente documentados e precisos.

Al Qasimi descreveu a publicação como um presente para pesquisadores e estudiosos da região do Golfo e da Península Arábica, informando que a coleção estará disponível antes da próxima Feira Internacional do Livro de Sharjah.

Reafirmando o compromisso de Sharjah com a preservação do patrimônio, o governante destacou os contínuos esforços do emirado na restauração e proteção de sítios arqueológicos. Entre as iniciativas em andamento, mencionou a restauração do Forte Kayed bin Adwan Al Qasimi, em Kalba, e a reconstrução do Forte Al Qawasim, com atenção especial à conservação de artefatos e das fundações datadas da era portuguesa em Dibba.