Emirados levam esperança a Gaza e aliviam cerco à comida e à água

ABU DHABI, 30 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos seguem com esforços extensivos para aliviar o sofrimento dos palestinos na Faixa de Gaza, que enfrentam fome e sede severas há mais de um ano e meio.

O país tem enviado ajuda alimentar em larga escala por via terrestre, aérea e marítima, além de lançar iniciativas sustentáveis, como o fornecimento de padarias automáticas e a instalação de cozinhas de campanha, complementadas por diversos projetos para garantir o acesso à água potável para os moradores locais.

Essas ações ocorrem em meio ao agravamento dramático da crise de alimentos e água no território. Fontes médicas palestinas informaram, há dois dias, que 147 pessoas, incluindo 88 crianças, morreram por desnutrição. Dados recentes do Programa Mundial de Alimentos da ONU e do Unicef mostram que mais de um terço da população de Gaza — 39% — passa dias sem comer. Cerca de 500 mil pessoas, quase um quarto dos habitantes da região, vivem em condições semelhantes à fome, enquanto o restante enfrenta níveis emergenciais de insegurança alimentar.

Apesar da gravidade da situação, a tragédia teria sido ainda mais catastrófica sem o apoio contínuo dos Emirados desde o lançamento da “Operação Chivalrous Knight 3”. Segundo relatórios da ONU, a ajuda humanitária dos Emirados corresponde a 44% de toda a assistência internacional enviada a Gaza até agora.

No campo do socorro alimentar, os Emirados entregaram dezenas de milhares de toneladas de mantimentos por meio de comboios terrestres, lançamentos aéreos pela operação “Pássaros da Bondade” e envios marítimos. O mais recente foi o navio Khalifa, que transportou 7.166 toneladas, das quais 4.372 eram de alimentos.

Para combater a escassez crítica de pão, identificada logo no início do conflito, o país enviou padarias automáticas a Gaza em fevereiro de 2024. Também forneceu farinha e outros insumos para manter o funcionamento diário de mais de 21 padarias de campanha.

Os Emirados ainda ajudaram a operar cozinhas de campanha e mais de 50 sopões beneficentes que distribuem refeições quentes diariamente às famílias afetadas.

Durante o último Ramadã, o Crescente Vermelho dos Emirados conduziu uma campanha de iftar que distribuiu 13 milhões de refeições em Gaza, apoiou 44 sopões que beneficiaram mais de 2 milhões de pessoas e forneceu suprimentos para 17 padarias que atenderam 3,12 milhões de indivíduos.

Paralelamente, os Emirados se mobilizaram para enfrentar a crise hídrica que ameaça a vida de mais de 2 milhões de palestinos em Gaza, agravada pela destruição em larga escala de estações de bombeamento e redes de distribuição provocada pela guerra.

Poucos dias após o início da Operação Chivalrous Knight 3, foram instaladas seis usinas de dessalinização com capacidade total de 2 milhões de galões por dia, atendendo mais de 600 mil pessoas.

Em 15 de julho, os Emirados anunciaram o lançamento de um projeto humanitário para levar água dessalinizada do Egito ao sul da Faixa de Gaza por meio de uma nova linha de transmissão — a maior do tipo já construída. A medida emergencial busca conter o agravamento da crise hídrica na região.

O projeto inclui uma tubulação de 315 milímetros de diâmetro e 6,7 quilômetros de extensão, ligando a usina de dessalinização construída pelos Emirados no Egito à zona de deslocamento entre Khan Younis e Rafah. A meta é fornecer cerca de 15 litros diários de água dessalinizada para cada um dos 600 mil moradores da área, diante dos danos em mais de 80% das infraestruturas de abastecimento de água em Gaza.

Além disso, os Emirados lançaram diversas iniciativas para perfurar e recuperar poços de água potável, reabilitar redes de esgoto em áreas afetadas e enviar dezenas de caminhões-pipa com água doce para dentro do território.